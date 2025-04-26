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الاحتلال يوقف تعبيد طريق بين بديا ومسحة غرب سلفيت

الاحتلال يوقف تعبيد طريق بين بديا ومسحة غرب سلفيت

2025-04-26 07:04:49
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العمل في مشروع تعبيد الطريق الواصل بين بلدتي بديا ومسحة غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا الموقع، وأوقفوا العمل في المشروع، ووجهوا إلى العاملين أوامر شفهية بوقف التنفيذ.

يذكر أن الطريق المستهدف يخدم آلاف المواطنين من قرى المنطقة الغربية وبلداتها في محافظة سلفيت.

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