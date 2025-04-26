403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاحتلال يوقف تعبيد طريق بين بديا ومسحة غرب سلفيت
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العمل في مشروع تعبيد الطريق الواصل بين بلدتي بديا ومسحة غرب سلفيت.
وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا الموقع، وأوقفوا العمل في المشروع، ووجهوا إلى العاملين أوامر شفهية بوقف التنفيذ.
يذكر أن الطريق المستهدف يخدم آلاف المواطنين من قرى المنطقة الغربية وبلداتها في محافظة سلفيت.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية