عشرات المصابين في انفجار كبير بميناء بندر عباس جنوبي إيران

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عشرات المصابين في انفجار كبير بميناء بندر عباس جنوبي إيران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع انفجار كبير بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم".
وقالت وكالة أنباء "فارس" إن الانفجار، الذي وقع في خزان وقود، أدى إلى إصابة 47 شخصًا.
وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار الهائل، الذي شكّل كرة لهب عملاقة فوق الميناء.
وأكدت "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليًا حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.
وقالت وسائل إعلام إن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسُمِع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مبانٍ بعيدة عن الميناء بعدة كيلومترات.
وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان، التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، أن سبب الحادث لا يزال مجهولًا.
وأوضحت "تسنيم" أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا في هذا الانفجار، لكن "شدة الانفجار كانت عالية جدًا وخلفت أضرارًا كبيرة".
ويُعد ميناء الشهيد رجائي من الموانئ الحيوية في إيران، حيث يتعامل بشكل رئيسي مع حركة الحاويات ويضم خزانات نفطية ومنشآت بتروكيماوية.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة بندر عباس شهدت في السابق حوادث مشابهة، بما في ذلك انفجارات في مصافي النفط وتسربات غازية.
سكاي نيوز
وقالت وكالة أنباء "فارس" إن الانفجار، الذي وقع في خزان وقود، أدى إلى إصابة 47 شخصًا.
وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار الهائل، الذي شكّل كرة لهب عملاقة فوق الميناء.
وأكدت "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليًا حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.
وقالت وسائل إعلام إن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسُمِع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مبانٍ بعيدة عن الميناء بعدة كيلومترات.
وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان، التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، أن سبب الحادث لا يزال مجهولًا.
وأوضحت "تسنيم" أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا في هذا الانفجار، لكن "شدة الانفجار كانت عالية جدًا وخلفت أضرارًا كبيرة".
ويُعد ميناء الشهيد رجائي من الموانئ الحيوية في إيران، حيث يتعامل بشكل رئيسي مع حركة الحاويات ويضم خزانات نفطية ومنشآت بتروكيماوية.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة بندر عباس شهدت في السابق حوادث مشابهة، بما في ذلك انفجارات في مصافي النفط وتسربات غازية.
سكاي نيوز
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