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عشرات المصابين في انفجار كبير بميناء بندر عباس جنوبي إيران

عشرات المصابين في انفجار كبير بميناء بندر عباس جنوبي إيران

2025-04-26 07:04:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع انفجار كبير بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم".
وقالت وكالة أنباء "فارس" إن الانفجار، الذي وقع في خزان وقود، أدى إلى إصابة 47 شخصًا.
وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار الهائل، الذي شكّل كرة لهب عملاقة فوق الميناء.
وأكدت "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليًا حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.
وقالت وسائل إعلام إن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسُمِع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مبانٍ بعيدة عن الميناء بعدة كيلومترات.
وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان، التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، أن سبب الحادث لا يزال مجهولًا.
وأوضحت "تسنيم" أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا في هذا الانفجار، لكن "شدة الانفجار كانت عالية جدًا وخلفت أضرارًا كبيرة".
ويُعد ميناء الشهيد رجائي من الموانئ الحيوية في إيران، حيث يتعامل بشكل رئيسي مع حركة الحاويات ويضم خزانات نفطية ومنشآت بتروكيماوية.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة بندر عباس شهدت في السابق حوادث مشابهة، بما في ذلك انفجارات في مصافي النفط وتسربات غازية.
سكاي نيوز


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