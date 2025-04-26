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حيلة ورق الألومنيوم خلف الراوتر.. هل فعلاً تقوي الواي فاي أم مجرد وهم؟

حيلة ورق الألومنيوم خلف الراوتر.. هل فعلاً تقوي الواي فاي أم مجرد وهم؟

2025-04-26 07:04:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- راجت على مواقع التواصل حيلة بسيطة تقول إن وضع ورق الألومنيوم خلف الراوتر يساعد في تقوية إشارة الواي فاي وتوجيهها بشكل أفضل، لكن هل هذا صحيح علميًا أم مجرد وهم؟


الجواب هو: نعم، لها أساس علمي جزئي.


ورق الألومنيوم يعمل كـعاكس لإشارات الواي فاي، بحيث يُمكنه توجيه الموجات اللاسلكية بعيدًا عن الجدران أو المناطق غير المرغوب فيها، نحو مكان استخدام الإنترنت، ما قد يُحسّن التغطية في اتجاه معيّن. هذه الفكرة تستند إلى مبدأ انعكاس الموجات الراديوية، وهي تقنية تُستخدم حتى في بعض الهوائيات.


لكن يجدر بالذكر أن:
التأثير محدود ومؤقت.
لا يعوّض عن ضعف تغطية الشبكة أو مشاكل البنية التحتية.
لا يغني عن وضع الراوتر في موقع مركزي ومفتوح أو استخدام مقويات إشارة.


باختصار: الحيلة قد تساعد قليلاً في بعض الحالات، لكنها ليست حلاً سحريًا.

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