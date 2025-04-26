اكتشف أشهر 5 تطبيقات تستخدمها يوميا تسرب بياناتك الشخصية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير تقني حديث أن عددًا من التطبيقات الشهيرة التي يستخدمها الملايين يوميًا تقوم بجمع بيانات شخصية حساسة من دون علم المستخدمين، ما يعرض خصوصيتهم للخطر.



وأشار التقرير، المنشور على موقع "shefinds"، إلى أن هذه التطبيقات لا تكتفي بجمع بيانات الاستخدام، بل تشمل معلومات الموقع الجغرافي، التفاعلات، سجل التصفح، وحتى البيانات البيومترية، مثل التعرف على الوجه والصوت.



ووفقًا لخبراء التكنولوجيا، فإن هذه التطبيقات تعتمد على سياسة الأذونات الواسعة التي يوافق عليها المستخدم غالبًا دون مراجعة، ما يمنحها صلاحيات للوصول إلى الميكروفون، الكاميرا، جهات الاتصال، والموقع الجغرافي.



جاء في مقدمة التطبيقات التي تجمع أكبر قدر من البيانات كل من غوغل، الذي يتتبع سجل البحث ونشاط المستخدمين على البريد الإلكتروني ويوتيوب، وفيسبوك الذي يجمع بيانات التفاعل والموقع وسجل التصفح، إضافة إلى إنستغرام وسناب شات وتيك توك، والتي تتوسع في جمع معلومات المستخدمين لاستخدامها في الإعلانات الموجهة.



وحذر الخبراء من خطورة الاستهتار بهذه السياسات، داعين المستخدمين إلى مراجعة الأذونات الممنوحة لكل تطبيق، والبحث عن بدائل أكثر احترامًا للخصوصية مثل استخدام محركات بحث آمنة وشبكات VPN.

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