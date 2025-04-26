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فوائد مذهلة لحثالة القهوة: مضاد أكسدة ومخفف للالتهابات والهضم

فوائد مذهلة لحثالة القهوة: مضاد أكسدة ومخفف للالتهابات والهضم

2025-04-26 07:04:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حثال القهوة مفيد ويعتبر مضاد اكسدة، ويقي ويقلل من الالتهابات، ويفيد في بعض مشاكل الهضم

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