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الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان

الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان

2025-04-26 07:04:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، السبت، بمراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
وجمعت الملك وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان 6 لقاءات، في الأعوام 2024، 2022، 2017، 2014، 2013.
وركزت اللقاءات على التعاون لتعزيز حوار الأديان والعيش المشترك بين الشعوب، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحرص الأردن على حماية الوجود المسيحي ورعاية المواقع الدينية، في مقدمتها موقع عماد السيد المسيح "المغطس"، والدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين على القدس والضفة الغربية، ودعم جهود تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
كما ركزت اللقاءات على تثمين مواقف البابا فرنسيس تجاه قضايا المنطقة ودعواته

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