يملك 165 ملياراً.. نصائح ذهبية من وارن بافيت في كيفية تحقيق الثروة

MENAFN - Al-Bayan) ">يُعد وارن بافيت أحد أغنى رجال العالم وأكثرهم حكمة في مجال الاستثمار، بثروة بلغت 165.7 مليار دولار، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي"، إحدى أكبر الشركات القابضة في العالم، التي بدأت رحلتها كشركة نسيج عام 1839، وتخرج بافيت من كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، ليُصبح لاحقًا واحداً من أبرز خبراء المال والاستثمار في العصر الحديث.

لذا، إذا كنت تبحث عن نصيحة مالية موثوقة، فمن الأفضل أن تستلهمها من أحد أنجح المستثمرين في التاريخ وتاليا أبرز نصائح من وارن بافيت لتحقيق النجاح المالي:

بافيت أو حكيم أوماها كما يطلق عليه، يؤكد أهمية حماية الاستثمارات الرابحة وتجنب أي قرارات قد تؤدي إلى الخسارة، إذ إن الدخول في دوامة الخسائر قد يكون سهلاً، بينما استعادة الأموال المفقودة أمر بالغ الصعوبة، وفقا لـ GOBankingRates.

ويرى بافيت أن النجاح يكمن في الاستثمار في شركات ذات مزايا تنافسية قوية، وليس مجرد السعي وراء الشركات الأرخص سعراً التي يتسابق عليها الجميع.

ويؤكد أنه يجب عليك، عندما تسنح الفرصة، اغتنامها بشجاعة وثقة، فشراء الأصول عندما تكون أسعارها منخفضة قد يكون مفتاح تحقيق أرباح كبيرة لاحقاً.

يحذر بافيت من الانسياق خلف موجات الحماس الجماعي، وينصح بالشراء حين تعمّ الأسواق مشاعر الخوف وتتراجع الأسعار، فحينها تكون الفرص الذهبية أكثر وفرة وأقل مخاطرة.

ويضيف أن الذكاء وحده لا يكفي في عالم الاستثمار؛ فالاتزان النفسي واتخاذ القرارات بعيدًا عن العواطف هما ما يصنعان الفرق الحقيقي بين الربح والخسارة.

يقول بافيت: "في سوق الأسهم، لست مضطراً لأن تتصرف مع كل فرصة تظهر أمامك. انتظر الرمية المناسبة". الصبر والانتقاء هما سر تحقيق الأرباح الكبيرة.

ينصح بافيت من لا يملك الوقت أو الرغبة لإدارة استثماراته بنفسه، باللجوء إلى صناديق المؤشرات الكبرى مثل S&P 500، حيث تكون الإدارة الاحترافية بديلاً آمناً وفعّالاً.

ويوضح أنه ليس المهم كثرة تداولاتك أو تنقلاتك بين الأسهم، بل الأهم هو دقة القرارات وجودتها. الصبر واتخاذ القرار السليم هما ما يؤديان إلى العوائد الحقيقية.

يختم بافيت بنصيحة مهمة وهي أن بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة هو السبيل للبقاء عند الأزمات، فقط عندما تتراجع الأسواق، يظهر المتفوقون الحقيقيون.