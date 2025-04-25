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وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025 - جريدة الوطن السعودية

وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025 - جريدة الوطن السعودية

2025-04-25 11:13:51
(MENAFN- Al Watan) تشارك وزارة التعليم في معرض تونس الدولي للكتاب 2025 في دورته التاسعة والثلاثين، الذي افتتحه أمس الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر المعارض بالعاصمة تونس، ويستمر لمدة 10 أيام من 25 أبريل إلى 4 مايو تحت عنوان "نقرأ لنبني".
وشهد جناح الملحقية الثقافية في تونس المشارك، زيارة رئيس الجمهورية التونسية بعد افتتاحه للمعرض، حيث كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين بتونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر والقائم بأعمال الملحقية الثقافية يحيى بن قاسم سبعي، وقد اطّلع الرئيس التونسى على محتويات المشاركة وأثنى على الدور الريادي الذي تحققه المملكة على جميع الأصعدة.
حيث تمثّلت المشاركة لوزارة التعليم في البرامج المتقدّمة للتعليمالالكتروني والتعليم عن بعد ومنصات "ادرس في السعودية" و"مدرستي" و"روضتي، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأدوات والبرامج والتطبيقات التفاعلية والإثرائية الخاصة بمختلف المراحل التعليمية، وعرض مرئي لمنصة "ادرس في السعودية"، وهي برامج لاقت الإشادات الدولية، ومن شأنها أن تضفي على هذه المشاركة طابعها المميّز، وبما يُحقق تعزيز حضور المملكة في هذه المعارض الدولية.
يذكر أن عذه المشاركة تأتي بمشاركة عدد من الجهات السعودية ومنها هيئة الأدب والنشر والترجمة التي تدعم حضور الأديب السعودي من خلال البرنامج الثقافي المصاحب بمشاركة عدد من المثقفين السعوديين في فعالياته التي تتمحور حول صناعة الثقافة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 وقراءات في إرث الأسلاف في السرد والرواية وفي حكايا الجغرافيا واللغة العربية والفعاليات الشعرية والنقدية، إلى جانب التعريف بالحركة العلمية والثقافية بالمملكة تحت شعار "عام الحرف اليدوية 2025"، وذلك دعماً لحضور المثقف السعودي في مثل هذه المحافل الدولية.
ويضم جناح المملكة الذي حظي في يومه الأول بحضور عدد كبير من المثقفين والإعلاميين والطلبة، مشاركة بعض الجهات السعودية الأخرى، وهي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومجمّع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، التي تعرض مجموعة مميّزة وحديثة من مطبوعاتها المتنوعة، من كتب ودوريات علمية وفكرية وتاريخية وتراثية بمختلف مجالاتها. وكان من شأن تلك الإصدارات التعريف بالحركة العلمية والثقافية لهذه الجهات التي تُثري المشهد العلمي والبحثي والثقافي والأدبي، إضافة لتوزيع نسخ من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على زوار الجناح طيلة أيام المعرض.
وقد تم اختيار دولة الصين "ضيف شرف رسمي" لهذه الدورة التي تشهد مشاركة مائة شخصية ثقافية صينية في مجال الكتابة الروائية والإبداعية، كما يستضيف المعرض 183 مفكّراً من ضمنهم 50 شخصية من البلدان العربية والأجنبية من بينهم سعوديون.
وتسجل هذه الدورة مشاركة 313 عارضاً، يمثّلون 29 بلدًا، كما يتيح المعرض لزواره اكتشاف 110 ألف عنوان.

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