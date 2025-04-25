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عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية - جريدة الوطن السعودية

عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية - جريدة الوطن السعودية

2025-04-25 11:13:51
(MENAFN- Al Watan) في عام يمثل محطة رئيسية في مسيرة التحول الوطني، سجلت المملكة العربية السعودية خلال عام 2024 تقدمًا غير مسبوق في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، متجاوزة العديد من أهدافها الاستراتيجية قبل الموعد المحدد، ما عزز مكانتها كقوة اقتصادية واستثمارية ذات تأثير إقليمي وعالمي.
اقتصاد متنوع ونمو مستدام
عكس الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام صلابة وقوة في مواجهة التحديات العالمية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3%، بينما سجل الناتج المحلي غير النفطي ارتفاعًا بلغ 3.9%، مدعومًا بتوسع الأنشطة الاستثمارية في القطاعات الواعدة. وساهمت الديناميكية الاقتصادية المتزايدة في تحقيق نمو في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، ما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية.
في سياق الاستثمارات الأجنبية، استقطبت المملكة تدفقات استثمارية مباشرة بقيمة 77.6 مليار دولار، بينما استقرت معدلات التضخم عند 1.7%، وهو أحد أدنى المعدلات بين دول مجموعة العشرين، ما يؤكد بيئة الأعمال المستقرة والجاذبة.
خفض البطالة
شهد سوق العمل السعودي تطورًا نوعيًا، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، وهو ما يمثل تحقيقًا مبكرًا لمستهدف رؤية 2030 مقارنة بنسبة 12.3% المسجلة في عام 2016. كما ارتفعت نسبة تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل إلى 38.3%، مقابل 1% فقط عام 2017، مما يعكس نجاح استراتيجيات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
مجتمع متطور وممكن
في المجال الاجتماعي، حققت المملكة إنجازات بارزة تمثلت في تجاوز مستهدفات متعددة، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة 16.92 مليون، متخطياً الهدف المحدد لعام 2024 والمتمثل في 11.3 مليون. كما ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4%، متجاوزة مستهدف 64% المحدد للعام ذاته.
وفي المجال الثقافي، عززت المملكة حضورها العالمي بإدراج 8 مواقع تراثية سعودية في قائمة اليونسكو، وهو الهدف الذي كان مقررًا تحقيقه بحلول عام 2030. كما سجل متوسط العمر المتوقع ارتفاعًا ليصل إلى 78.8 سنة، ليكون من بين الأعلى ضمن دول مجموعة العشرين.
تحقيق مستهدفات الرؤية
منذ انطلاق رؤية السعودية في عام 2016، تم تنفيذ 1,502 مبادرة، منها 674 مكتملة و596 على المسار الصحيح، ما يعادل 85% من إجمالي المبادرات، فيما بلغت نسبة مؤشرات الأداء التي حققت أو قاربت تحقيق مستهدفاتها السنوية 93%، وهو ما يعكس منهجية تنفيذية دقيقة وفعالة.
تصنيف ائتماني عالمي
عززت المملكة موقعها الائتماني على المستوى الدولي، حيث منحت وكالات التصنيف الكبرى المملكة تقييمات إيجابية والتي جاءت كالتالي:
موديز: Aa3 (بنظرة مستقبلية مستقرة)
فيتش: +A (بنظرة مستقبلية مستقرة)
ستاندرد آند بورز: A/A-1 (بنظرة مستقبلية إيجابية).
نمو متسارع
فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2025، أكدت المؤسسات المالية الدولية استمرار الأداء القوي لنمو الاقتصاد السعودي، فجاءت توقعات وزارة المالية السعودية: 4.6%، وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي: 5.4%. ومنظمة التعاون والتنمية: 3.8%،والبنك الدولي: 3.4% .
المملكة أرض الفرص
تُظهر المؤشرات أن المملكة تسير بثقة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مستندة إلى موقعها الجغرافي المتميز، ورؤيتها الطموحة، وكفاءة تنفيذية أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والفرص إلى إنجازات.
أبرز مؤشرات وإنجازات رؤية السعودية 2030 في 2024:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 1.3%
نمو الناتج المحلي غير النفطي: 3.9%
نسبة نمو الأنشطة غير النفطية: 4.3%
معدل البطالة بين السعوديين: 7% (تحقيق مستهدف 2030 مبكرًا)
الاستثمار الأجنبي المباشر: 77.6 مليار دولار
معدل التضخم: 1.7% (من أدنى المعدلات عالميًا)
عدد المعتمرين من الخارج: 16.92 مليون (تجاوز مستهدف 2024)
نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن: 65.4% (تجاوز مستهدف 2024)
عدد المواقع السعودية في اليونسكو: 8 مواقع (تحقيق مستهدف 2030 مبكرًا)
متوسط العمر المتوقع: 78.8 سنة
نسبة تمكين المستفيدين القادرين على العمل: 38.3%
نسبة المؤشرات التي حققت أو قاربت مستهدفاتها: 93%
نسبة المبادرات المكتملة أو على المسار الصحيح: 85%
عدد المبادرات الإجمالية: 1,502 مبادرة
توقعات نمو الاقتصاد في 2025:
وزارة المالية: 4.6%
صندوق النقد الدولي: 5.4%
البنك الدولي: 3.4%

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