عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية - جريدة الوطن السعودية

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عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) في عام يمثل محطة رئيسية في مسيرة التحول الوطني، سجلت المملكة العربية السعودية خلال عام 2024 تقدمًا غير مسبوق في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، متجاوزة العديد من أهدافها الاستراتيجية قبل الموعد المحدد، ما عزز مكانتها كقوة اقتصادية واستثمارية ذات تأثير إقليمي وعالمي.
اقتصاد متنوع ونمو مستدام
عكس الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام صلابة وقوة في مواجهة التحديات العالمية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3%، بينما سجل الناتج المحلي غير النفطي ارتفاعًا بلغ 3.9%، مدعومًا بتوسع الأنشطة الاستثمارية في القطاعات الواعدة. وساهمت الديناميكية الاقتصادية المتزايدة في تحقيق نمو في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، ما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية.
في سياق الاستثمارات الأجنبية، استقطبت المملكة تدفقات استثمارية مباشرة بقيمة 77.6 مليار دولار، بينما استقرت معدلات التضخم عند 1.7%، وهو أحد أدنى المعدلات بين دول مجموعة العشرين، ما يؤكد بيئة الأعمال المستقرة والجاذبة.
خفض البطالة
شهد سوق العمل السعودي تطورًا نوعيًا، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، وهو ما يمثل تحقيقًا مبكرًا لمستهدف رؤية 2030 مقارنة بنسبة 12.3% المسجلة في عام 2016. كما ارتفعت نسبة تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل إلى 38.3%، مقابل 1% فقط عام 2017، مما يعكس نجاح استراتيجيات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
مجتمع متطور وممكن
في المجال الاجتماعي، حققت المملكة إنجازات بارزة تمثلت في تجاوز مستهدفات متعددة، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة 16.92 مليون، متخطياً الهدف المحدد لعام 2024 والمتمثل في 11.3 مليون. كما ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4%، متجاوزة مستهدف 64% المحدد للعام ذاته.
وفي المجال الثقافي، عززت المملكة حضورها العالمي بإدراج 8 مواقع تراثية سعودية في قائمة اليونسكو، وهو الهدف الذي كان مقررًا تحقيقه بحلول عام 2030. كما سجل متوسط العمر المتوقع ارتفاعًا ليصل إلى 78.8 سنة، ليكون من بين الأعلى ضمن دول مجموعة العشرين.
تحقيق مستهدفات الرؤية
منذ انطلاق رؤية السعودية في عام 2016، تم تنفيذ 1,502 مبادرة، منها 674 مكتملة و596 على المسار الصحيح، ما يعادل 85% من إجمالي المبادرات، فيما بلغت نسبة مؤشرات الأداء التي حققت أو قاربت تحقيق مستهدفاتها السنوية 93%، وهو ما يعكس منهجية تنفيذية دقيقة وفعالة.
تصنيف ائتماني عالمي
عززت المملكة موقعها الائتماني على المستوى الدولي، حيث منحت وكالات التصنيف الكبرى المملكة تقييمات إيجابية والتي جاءت كالتالي:
موديز: Aa3 (بنظرة مستقبلية مستقرة)
فيتش: +A (بنظرة مستقبلية مستقرة)
ستاندرد آند بورز: A/A-1 (بنظرة مستقبلية إيجابية).
نمو متسارع
فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2025، أكدت المؤسسات المالية الدولية استمرار الأداء القوي لنمو الاقتصاد السعودي، فجاءت توقعات وزارة المالية السعودية: 4.6%، وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي: 5.4%. ومنظمة التعاون والتنمية: 3.8%،والبنك الدولي: 3.4% .
المملكة أرض الفرص
تُظهر المؤشرات أن المملكة تسير بثقة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مستندة إلى موقعها الجغرافي المتميز، ورؤيتها الطموحة، وكفاءة تنفيذية أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والفرص إلى إنجازات.
أبرز مؤشرات وإنجازات رؤية السعودية 2030 في 2024:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 1.3%
نمو الناتج المحلي غير النفطي: 3.9%
نسبة نمو الأنشطة غير النفطية: 4.3%
معدل البطالة بين السعوديين: 7% (تحقيق مستهدف 2030 مبكرًا)
الاستثمار الأجنبي المباشر: 77.6 مليار دولار
معدل التضخم: 1.7% (من أدنى المعدلات عالميًا)
عدد المعتمرين من الخارج: 16.92 مليون (تجاوز مستهدف 2024)
نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن: 65.4% (تجاوز مستهدف 2024)
عدد المواقع السعودية في اليونسكو: 8 مواقع (تحقيق مستهدف 2030 مبكرًا)
متوسط العمر المتوقع: 78.8 سنة
نسبة تمكين المستفيدين القادرين على العمل: 38.3%
نسبة المؤشرات التي حققت أو قاربت مستهدفاتها: 93%
نسبة المبادرات المكتملة أو على المسار الصحيح: 85%
عدد المبادرات الإجمالية: 1,502 مبادرة
توقعات نمو الاقتصاد في 2025:
وزارة المالية: 4.6%
صندوق النقد الدولي: 5.4%
البنك الدولي: 3.4%
اقتصاد متنوع ونمو مستدام
عكس الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام صلابة وقوة في مواجهة التحديات العالمية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3%، بينما سجل الناتج المحلي غير النفطي ارتفاعًا بلغ 3.9%، مدعومًا بتوسع الأنشطة الاستثمارية في القطاعات الواعدة. وساهمت الديناميكية الاقتصادية المتزايدة في تحقيق نمو في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، ما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية.
في سياق الاستثمارات الأجنبية، استقطبت المملكة تدفقات استثمارية مباشرة بقيمة 77.6 مليار دولار، بينما استقرت معدلات التضخم عند 1.7%، وهو أحد أدنى المعدلات بين دول مجموعة العشرين، ما يؤكد بيئة الأعمال المستقرة والجاذبة.
خفض البطالة
شهد سوق العمل السعودي تطورًا نوعيًا، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، وهو ما يمثل تحقيقًا مبكرًا لمستهدف رؤية 2030 مقارنة بنسبة 12.3% المسجلة في عام 2016. كما ارتفعت نسبة تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل إلى 38.3%، مقابل 1% فقط عام 2017، مما يعكس نجاح استراتيجيات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
مجتمع متطور وممكن
في المجال الاجتماعي، حققت المملكة إنجازات بارزة تمثلت في تجاوز مستهدفات متعددة، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة 16.92 مليون، متخطياً الهدف المحدد لعام 2024 والمتمثل في 11.3 مليون. كما ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4%، متجاوزة مستهدف 64% المحدد للعام ذاته.
وفي المجال الثقافي، عززت المملكة حضورها العالمي بإدراج 8 مواقع تراثية سعودية في قائمة اليونسكو، وهو الهدف الذي كان مقررًا تحقيقه بحلول عام 2030. كما سجل متوسط العمر المتوقع ارتفاعًا ليصل إلى 78.8 سنة، ليكون من بين الأعلى ضمن دول مجموعة العشرين.
تحقيق مستهدفات الرؤية
منذ انطلاق رؤية السعودية في عام 2016، تم تنفيذ 1,502 مبادرة، منها 674 مكتملة و596 على المسار الصحيح، ما يعادل 85% من إجمالي المبادرات، فيما بلغت نسبة مؤشرات الأداء التي حققت أو قاربت تحقيق مستهدفاتها السنوية 93%، وهو ما يعكس منهجية تنفيذية دقيقة وفعالة.
تصنيف ائتماني عالمي
عززت المملكة موقعها الائتماني على المستوى الدولي، حيث منحت وكالات التصنيف الكبرى المملكة تقييمات إيجابية والتي جاءت كالتالي:
موديز: Aa3 (بنظرة مستقبلية مستقرة)
فيتش: +A (بنظرة مستقبلية مستقرة)
ستاندرد آند بورز: A/A-1 (بنظرة مستقبلية إيجابية).
نمو متسارع
فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2025، أكدت المؤسسات المالية الدولية استمرار الأداء القوي لنمو الاقتصاد السعودي، فجاءت توقعات وزارة المالية السعودية: 4.6%، وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي: 5.4%. ومنظمة التعاون والتنمية: 3.8%،والبنك الدولي: 3.4% .
المملكة أرض الفرص
تُظهر المؤشرات أن المملكة تسير بثقة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مستندة إلى موقعها الجغرافي المتميز، ورؤيتها الطموحة، وكفاءة تنفيذية أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والفرص إلى إنجازات.
أبرز مؤشرات وإنجازات رؤية السعودية 2030 في 2024:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 1.3%
نمو الناتج المحلي غير النفطي: 3.9%
نسبة نمو الأنشطة غير النفطية: 4.3%
معدل البطالة بين السعوديين: 7% (تحقيق مستهدف 2030 مبكرًا)
الاستثمار الأجنبي المباشر: 77.6 مليار دولار
معدل التضخم: 1.7% (من أدنى المعدلات عالميًا)
عدد المعتمرين من الخارج: 16.92 مليون (تجاوز مستهدف 2024)
نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن: 65.4% (تجاوز مستهدف 2024)
عدد المواقع السعودية في اليونسكو: 8 مواقع (تحقيق مستهدف 2030 مبكرًا)
متوسط العمر المتوقع: 78.8 سنة
نسبة تمكين المستفيدين القادرين على العمل: 38.3%
نسبة المؤشرات التي حققت أو قاربت مستهدفاتها: 93%
نسبة المبادرات المكتملة أو على المسار الصحيح: 85%
عدد المبادرات الإجمالية: 1,502 مبادرة
توقعات نمو الاقتصاد في 2025:
وزارة المالية: 4.6%
صندوق النقد الدولي: 5.4%
البنك الدولي: 3.4%
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