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محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) فجع الأديب والإعلامي محمد العرفج بوفاة والدته سعاد الأسمري حرم الشيخ عبدالعزيز العرفج المستشار الشرعي السابق بوزارة الداخلية رحمه الله.
والوطن تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة سائلين الله عزوجل أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
والوطن تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة سائلين الله عزوجل أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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