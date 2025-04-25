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محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته - جريدة الوطن السعودية

محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته - جريدة الوطن السعودية

2025-04-25 11:13:51
(MENAFN- Al Watan) فجع الأديب والإعلامي محمد العرفج بوفاة والدته سعاد الأسمري حرم الشيخ عبدالعزيز العرفج المستشار الشرعي السابق بوزارة الداخلية رحمه الله.
والوطن تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة سائلين الله عزوجل أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

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