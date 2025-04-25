السودان وموريتانيا تبحثان الدعم مع صندوق النقد

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – بحث كل من وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني عثمان مامادو كان ورئيس البنك المركزي الموريتاني محمد الامين ولد الذهبي, تعاون البلد الشمال افريقي مع صندوق النقد الدولي, وذلك في اجتماع عقد يوم الخميس 24 نيسان أبريل في العاصمة الأمريكية واشنطن مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا.

كما اجتمع فنيون من صندوق النقد مع مسؤولين سودانيين في العاصمة الأمريكية واشنطن. حيث ينظم صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع اجتماعات الربيع, وهو حدث ينظمه الصندوق سنوياً.

الوفد الموريتاني يقترح توسيع الشراكة مع صندوق النقد الدولي

الجدير بالذكر أن لدى موريتانيا اتفاقيات سارية مع صندوق النقد, والتي تلتزم من خلالها تنفيذ اصلاحات اقتصادية مقابل الدعم المالي. ووفقاً لوكالة الإعلام الموريتانية, فقد أكد الوزراء وممثل صندوق النقد الدولي على أهمية الاصلاحات وضرورة تكثيف الدعم الفني والمالي الذي يقدمه صندوق النقد لموريتانيا. إحدى أهداف الإصلاحات هي توسيع البيئة الاقتصادية للبلاد للاستثمارات وكذلك زيادة الشفافية المالية.

من ناحيته, عرض وزير المالية والتنمية الاقتصادي السوداني جبريل ابراهيم على المدير التنفيذي للمجموعة الافريقية الثالثة التابعة لصندوق النقد الدولي Regis N'sonde التقدم في اقتصاد البلاد. ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية فإن جبريل قد أشار إلى أنه على الرغم من الحرب الأهلية التي ضربت السودان يوجد تعافي تدريجي في الاقتصاد مع زيادة في النشاطات التجارية واستقرار في سعر الصرف والانتاج الزراعي الذي وفقاً للوزير يعتبر أكبر من ذلك الذي شوهد وقت السلم.

كما صرح جبريل لوكالة الأنباء السودانية بأنه أعرب عن رغبة السودان الاستفادة من الخبرة الفنية للصندوق لتحسين المؤسسات المالية في البلاد ومن ضمنها وزارة المالية وغرفة الضرائب والمكتب المركزي للإحصاء والبنك المركزي السوداني. من جانبه أشار N'sonde بأن الصندوق سيتعاون مع السودان وأنه سيزرو السودان قريباً جداً.

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نشر/ وكالة الأنباء السودانيةنشر وكالة الأنباء السودانية

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