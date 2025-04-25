تبادل إطلاق نار على الحدود بين الهند وباكستان

MENAFN - Al-Bayan) ">أفادت مصادر عسكرية هندية، أمس، بأن الجيش الهندي قام بالرد على إطلاق نار من جانب القوات الباكستانية استهدف بعض المواقع الهندية على طول خط السيطرة في جامو وكشمير مساء أول من أمس.

وقالت المصادر لقناة ((إن دي تي في)) الهندية، إن قوات الأمن ردت بفعالية على الجيش الباكستاني، وأشارت إلى عدم وقوع إصابات. وأضافت المصادر: ((بدأت باكستان مساء الخميس بإطلاق النار من أسلحة خفيفة في بعض المناطق على طول خط السيطرة.

وقد تم الرد بفعالية على هذا الهجوم)). وأفاد مسؤول إداري كبير في الشطر الباكستاني من كشمير، بأن القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.

وصرّح سيد أشفق جيلاني لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرة والمدارس مفتوحة.

ومن المقرر أن يراجع قائد الجيش الهندي الترتيبات الأمنية ويزور موقع الهجوم. وقال مصدر في الجيش الهندي، إن قائد الجيش الجنرال، أوبيندرا دويفيدي، سيزور كشمير لمراجعة الترتيبات الأمنية.

ومن المرجح أن يزور موقع الهجوم. بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لنظيره الهندي ناريندرا مودي، عن شعوره بالفزع بسبب الهجوم الذي شهده إقليم كشمير.

وقال ناطق باسم ستارمر، إنه أعرب عن تعازيه الحارة بالنيابة عن الشعب البريطاني لجميع المتضررين، وأحبائهم والشعب الهندي. كما دعت الأمم المتحدة، الهند وباكستان، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في نيويورك: ((نحض الحكومتين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عدم تدهور الوضع)).

وجاء في البيان: ((نعتقد أن أي خلافات بين باكستان والهند يمكن ويجب أن تحل بشكل سلمي من خلال المشاركة المتبادلة الهادفة)). يشار إلى أن التوترات قد تصاعدت بين الهند وباكستان عقب هجوم في الشطر الهندي من كشمير، أسفر عن مقتل 26 سائحاً.

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