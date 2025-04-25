منال بنت محمد: بدعم القيادة.. الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن وممكّن للمرأة

MENAFN - Al-Bayan) شاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة ((بريكس))، الذي عقد بمدينة برازيليا في البرازيل، الخميس الماضي.

والذي ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.

وبهذه المناسبة، هنّأت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول ((بريكس)).

مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعيّ التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول البريكس من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدة سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين الإمارات والبرازيل وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.

وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة بريكس، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.

إنجازات إماراتية

وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدة أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل هو عامل استراتيجي لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام.

وأضافت سموها: ((التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية)).

مشيرة سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.

وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين التزام الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على كافة المستويات، وقالت سموها إن المرأة الإماراتية تقود العمل المناخي من خلال تمثيلها على مستوى عالٍ بدوائر صنع واتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي.

كما تسهم في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والهندسة البيئية والزراعة المستدامة بدعم من القيادة الرشيدة، مضيفة أن اجتماعات بريكس تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، وأعربت سموها عن استعداد الدولة لمشاركة استراتيجيتها الوطنية لدمج النوع الاجتماعي في حوكمة المناخ مع دول المجموعة ضمن نهجها التعاوني مع العالم.

كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن وممكّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة،.

كما أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في شهر نوفمبر الماضي دليل ((المبادئ التوجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية))، كأول وثيقة من نوعها على مستوى العالم تم إتاحتها لصُنّاع القرار ومطوري التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية للمساعدة في وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد لمعالجة أسبابه الجذرية، متطلعة سموها إلى تعزيز التعاون مع الشركاء بمجموعة ((بريكس)) لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوثيقة العالمية الرائدة.

مشاركة فاعلة

وشهدت مشاركة الإمارات في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة ((بريكس)) أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقدت لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.

وافتتحت الاجتماع السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا دا سيلفا، بحضور كل من إستر دويك، وزيرة الإدارة والابتكار في الخدمات العامة في البرازيل، وأنييل فرانكو، وزيرة المساواة العرقية، وأباريسيدا غونسالفيس وزيرة المرأة.

وتضمنت الفعاليات ثلاث جلسات نقاشية تناولت التنسيق الدولي، والاستقلال الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها في ريادة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الرقمية للحد من العنف ضد المرأة والممارسات الإلكترونية المعادية لها، وتعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتنمية المستدامة، في ظل الدراسات التي تؤكد أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر على المرأة وضعف تمثيلها حالياً في مراكز صُنع القرار بهذا المجال.

وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع ((المرأة والتنمية وريادة الأعمال))، أكدت منى المري أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في الإمارات منذ تأسيسها ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، أسهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما أسهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير ((المرأة وأنشطة الأعمال والقانون))، الصادر عن البنك الدولي.

كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقالت إن هذه الريادة الإماراتية بالمؤشرات العالمية تعكس رؤية الإمارات الراسخة لدمج المساواة بين الجنسين في جميع جهود ومسارات التنمية الوطنية، والتي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في ريادة الأعمال يعد أولوية وطنية، حيث يتم تقديم كافة التسهيلات والأدوات التي تمكنها من تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة محفزة على النجاح والنمو،.

مشيرة إلى أن المرأة تمثل حالياً نسبة 18 % من مجموع رواد الأعمال في الدولة، مع زيادة سنوية في هذا العدد، وأن أكثر من 77 % من رائدات الأعمال هن دون سن الأربعين، مضيفة أن المرأة الإماراتية نجحت في ترك بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، فحتى عام 2021 بلغ عدد سيدات الأعمال 25 ألف سيدة.

وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج ((سوان))، الذي أطلقه ((صندوق خليفة لتطوير المشاريع))، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.

وأضافت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: ((إدراكاً لأهمية القطاع الخاص في دفع نجاحات التوازن بين الجنسين، أطلق المجلس (تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة) لتحقيق مزيد من التقدم في مشاركة المرأة بالمناصب القيادية في هذا القطاع، وهناك إقبال من الشركات للانضمام لهذا التعهد الطوعي)).

كما تطرقت إلى النتائج الإيجابية لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بإلزام شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال وقرار وزارة الاقتصاد بإلزام شركات المساهمة الخاصة بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مؤكدة أن كل هذه المبادرات والتشريعات والسياسات تعزز مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة ودعمها في قطاع الأعمال بالدولة ضمن نهج حكومي شامل.

الحوكمة الرقمية

وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان ((الحوكمة الرقمية وكراهية النساء والتضليل))، أكدت منى المري أهمية موضوع الجلسة في عصر تتسارع فيه وتيرة المستجدات الرقمية وتأثيراتها متعددة الجوانب، متسائلة عما إذا كانت المرأة آمنة ولها صوت فاعل في تشكيل العالم الرقمي أم لا، مضيفة أننا أمام اختبار للقيم في هذا العصر الرقمي سريع التطور.

وقالت: ((يجب أن تتجاوز الحوكمة الرقمية الشاملة مجرد الوصول إلى المعلومات إلى مرحلة صون كرامتها وحمايتها وضمان المشاركة المتساوية، لاسيما للنساء والفتيات، حيث يواجهن مستويات عالية من التحرش والتضليل والإساءة على الإنترنت)). وسلّطت خلال الجلسة الضوء على الجهود الإماراتية لتعزيز مشاركة المرأة في التقنية والتعامل مع تحدياتها ومخاطرها.

مؤكدة ((أن الشمول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، حيث تُمثل المرأة 70 % من خريجي جامعات الدولة، و57 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما شكلت نسبة 80 % من الفريق العلمي للمهمة التاريخية لاستكشاف المريخ، ما يعكس حرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فاعل في القطاعات المستقبلية)).

وأضافت منى المري: ((لحماية هذه المكتسبات، تم سن تشريعات صارمة تُجرّم التحرش الإلكتروني، وخطاب الكراهية، والابتزاز والتمييز، ونشر المعلومات المضللة.

وعلى الصعيد الدولي، نعمل مع كبرى المنصات الرقمية لتحسين بروتوكولات السلامة، وتطبيق معايير المحتوى، وتطوير أنظمة إبلاغ أكثر فعالية))، لافتة إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الإمارات تتيح نطاقات واسعة للوصول إلى التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وريادة الأعمال الرقمية، ما يُمكّن المرأة من قيادة الاقتصاد الرقمي.

مؤكدة أن العنف ضد المرأة على الإنترنت والتضليل الرقمي ليسا تحديين محصورين بالحدود، بل يتطلبان استجابة منسقة، وأن لدى دول ((البريكس)) فرصة حقيقية لتحويل المخاوف المشتركة إلى حلول جماعية من خلال التعاون وتبادل الأطر التشريعية وأفضل الممارسات.

التغير المناخي

إلى ذلك، شاركت منى المري في جلسة ((تمكين المرأة والعمل المناخي والتنمية المستدامة))، حيث أكدت أن المرأة الإماراتية لها دور فاعل ومؤثر في قيادة العمل المناخي ضمن أطر قانونية وسياسات ومبادرات رائدة تعزز هذا الدور، مشيرة إلى أن معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تعد واحدة من بين العديد من السيدات اللواتي يقُدّن السياسات المتعلّقة بالعمل المناخي على أعلى المستويات،.

وفي مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته الدولة عام 2023، شغلت المرأة ثلثي الأدوار القيادية ضمن وفد الدولة الرسمي، وهي تمثل حالياً 30 % من القوى العاملة في قطاع الطاقة، و46 % من سوق العمل بصفة عامة في الدولة، و68 % من إجمالي الكادر البشري بالحكومة الاتحادية، ما يعكس تنامي دورها المؤثر في مختلف القطاعات بما في ذلك الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأكدت منى المري التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية لتعزيز دور المرأة في التعامل مع قضايا التغير المناخي، مشيرة في هذا الصدد إلى مبادرة ((التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين)) التي أطلقتها الدولة في عام 2023، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرات إماراتية أخرى لدمج منظور النوع الاجتماعي في العمل المناخي والتنمية المستدامة،.

حيث أعربت عن ثقتها بأن دول ((بريكس)) قادرة على تمهيد الطريق نحو تحوّل مناخي عادل وشامل، داعية إلى تسريع الجهود المشتركة بين دول المجموعة من خلال مشاركة الاستراتيجيات الوطنية التي تدمج النوع الاجتماعي في حوكمة المناخ، وتوسيع نطاق تنمية المهارات الخضراء للرجل والمرأة معاً، وتصميم آليات تمويل مناخي شاملة تدعم الابتكار الذي تقوده المرأة.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة ((بريكس))، التقت منى المري، أباريسيدا غونسالفيس وزيرة المرأة البرازيلية، وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين.

وأعربت منى المري عن شكرها لحسن استضافة وتنظيم البرازيل لهذا الاجتماع، كما أشادت بالموضوعات التي تتضمنها أجندة العمل، والتي تعكس اهتمام البرازيل بتعزيز التعاون بين دول المجموعة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال. بدورها أشادت غونسالفيس بالتجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين وما حققته من مكانة عالمية متقدمة في هذا الملف المهم.

مؤكدة أن التجربة الإماراتية تعد نموذجاً رائداً يُحتذى به. كما استقبل صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل، منى غانم المري، بحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وميثاء الهاشمي، مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات. وخلال اللقاء، ثمن صالح السويدي المشاركة الفاعلة للمجلس في هذا الحدث العالمي المهم، وجهوده في ترسيخ ريادة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية،.

فيما أشادت منى المري بالدور الحيوي لوزارة الخارجية في التعريف بإنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين في المحافل الدولية، وما قدمته سفارة الدولة لدى البرازيل من دعم لمشاركة وفد المجلس في هذا الحدث العالمي المهم. وقالت موزة السويدي إن اجتماع بريكس والأنشطة المصاحبة له شكل منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول موضوعات حيوية تتعلق بالمرأة كريادة الأعمال والحوكمة الرقمية والمشاركة المؤثرة في العمل المناخي، مؤكدة أن مجموعة دول ((بريكس)) لديها فرصة فريدة لتكون نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال من خلال التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات، وربط منظومات ريادة الأعمال لإتاحة فرص عابرة للحدود لرائدات الأعمال.