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"كهرباء دبي" تعرّف بأحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه

"كهرباء دبي" تعرّف بأحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه

2025-04-25 10:03:35
(MENAFN- Al-Bayan) ضمن برنامجها الحافل بصفتها شريكاً استراتيجياً في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية.

حيث سلَّط خبراء الهيئة الضوء على أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي.ركزت الجلسات النقاشية على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة في تبنيها تقنية وكلاء استخدام الحاسوب بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرزها موظف الهيئة الافتراضي ((رماس)) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنية ((تشات جي بي تي))، ومنصة ((رمّاس في العمل))، التي تدعم مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة عبر مختلف قطاعات الهيئة، بما في ذلك الإنتاج (الطاقة والمياه)، ونقل وتوزيع الطاقة، وخدمات المتعاملين.

وتطرَّق خبراء الهيئة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة التي تعتمدها الهيئة لتحسين كفاءتها التشغيلية في مختلف القطاعات والمجالات، ومنها حلول الشبكة الذكية، وأخصائي الفواتير الذكي، ولوحة صوت المتعامل، ووكيل لينكد إن للتعلم الذكي لتطوير الموظفين، ومكتب دعم تقنية المعلومات.

وأبرزت الجلسات النجاح الذي حققته الهيئة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك منصة ((مايكروسوفت باور بلاتفورم))، والمساعد الذكي ((مايكروسوفت 365 كوبايلوت))، و((مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت))، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية على مستوى الدولة تعتمد هذا النوع من التقنيات.

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