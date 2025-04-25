بالفيديو .. مدرب الأهلي يركض هربا من غضب الجماهير

بالفيديو .. مدرب الأهلي يركض هربا من غضب الجماهير
خبرني - تعرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي المصري لموقف محرج بعد خروج الفريق من الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على يد ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.
وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لكولر وهو يركض هربا من غضب جماهير الأهلي، بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) على استاد القاهرة الدولي.
وألقت مجموعات من جماهير الأهلي زجاجات مياه على كولر لحظة خروجه من أرضية الملعب باتجاه الممر المؤدي إلى حجرة خلع الملابس.
وتدخل أحد أفراد الأمن سريعا ورافق كولر وركضا بسرعة تجاه النفق تحت المدرجات المؤدي إلى غرفة خلع ملابس الأهلي.
وتشير تقارير صحفية إلى نية إدارة الأهلي إقالة كولر، بعد فشله في الدفاع عن لقب بطل دوري الأبطال، وصعوبة الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة بعد الجولة الـ17 للدوري متأخرا بفارق نقاط عن المتصدر بيراميدز.
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