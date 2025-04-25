بالفيديو .. مدرب الأهلي يركض هربا من غضب الجماهير

خبرني - تعرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي المصري لموقف محرج بعد خروج الفريق من الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على يد ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لكولر وهو يركض هربا من غضب جماهير الأهلي، بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) على استاد القاهرة الدولي.

وألقت مجموعات من جماهير الأهلي زجاجات مياه على كولر لحظة خروجه من أرضية الملعب باتجاه الممر المؤدي إلى حجرة خلع الملابس.

وتدخل أحد أفراد الأمن سريعا ورافق كولر وركضا بسرعة تجاه النفق تحت المدرجات المؤدي إلى غرفة خلع ملابس الأهلي.

وتشير تقارير صحفية إلى نية إدارة الأهلي إقالة كولر، بعد فشله في الدفاع عن لقب بطل دوري الأبطال، وصعوبة الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة بعد الجولة الـ17 للدوري متأخرا بفارق نقاط عن المتصدر بيراميدز.