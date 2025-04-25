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الكويت.. تقليص الوقت ما بين الإقامة والصلاة في المساجد والكشف عن السبب

الكويت.. تقليص الوقت ما بين الإقامة والصلاة في المساجد والكشف عن السبب

2025-04-25 09:13:21
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت اليوم الجمعة، تقليص الوقت ما بين الإقامة والصلاة في المساجد، التزاما بترشيد الكهرباء في البلاد.

وفي التفاصيل، أكدت "الشؤون الإسلامية" التزامها التام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بترشيد الكهرباء وذلك بتقليص الوقت ما بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات في المساجد الى مدة لا تتجاوز عشر دقائق.

وجاء ذلك في بيان للوزارة بشأن تعميمها على الأئمة والمؤذنين الصادر أخيرا من الوكيل المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي بتقليص وقت الإقامة.

وبينت الوزارة أن ذلك يأتي بسبب ما تمر به البلاد حاليا من زيادة الاحمال الكهربائية في مختلف المناطق، إضافة لوجود عدد من المحطات تحت الصيانة ما يستوجب من الجميع العمل على ترشيد الكهرباء مؤكدة استجابتها وتعاونها التام مع خطة وزارة الكهرباء بهذا الشأن.

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