ترمب : تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق التسوية بين أوكرانيا وروسيا

ترمب : تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق التسوية بين أوكرانيا وروسيا
خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق التسوية بين أوكرانيا وروسيا.
وكتب ترمبعبر منصة "تروث سوشل": "تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في التسوية الأوكرانية".
واعتبر أن "المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا" كانت جيدة، مشيرا إلى أن الاتفاق بين موسكو وكييف أصبح قريبا.
وأشار ترمبإلى أن الجانبين يجب أن يجتمعا على مستوى عال لإتمام الاتفاق.
وكان ترمب قد صرح بأن "روسيا قدمت تنازلات كبيرة في عملية تسوية النزاع في أوكرانيا ولا تطالب بكامل الأراضي الأوكرانية".
وعند سؤاله عن التنازلات التي تقدمها روسيا لتسوية النزاع في أوكرانيا سلميا، أجاب الرئيس الأمريكي: "إنهاء الحرب، والتوقف عن السيطرة على البلاد بأكملها - هذا تنازل كبير جدا".
وفي 7 أبريل الجاري، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن تحقيق ذلك يتطلب حل عدد من القضايا العالقة التي لم تحسم بعد.
بينما أكد ترمب أن تصريحات زيلينسكي الأخيرة حول القرم تضر بالمفاوضات السلمية مع روسيا. كما أعرب ترامب عن رأيه بأن الوضع في أوكرانيا مأساوي، وأن على زيلينسكي إبرام السلام وإلا فقد يفقد أوكرانيا بأكملها خلال ثلاث سنوات.
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