ترمب : تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق التسوية بين أوكرانيا وروسيا

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق التسوية بين أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترمبعبر منصة "تروث سوشل": "تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في التسوية الأوكرانية".

واعتبر أن "المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا" كانت جيدة، مشيرا إلى أن الاتفاق بين موسكو وكييف أصبح قريبا.

وأشار ترمبإلى أن الجانبين يجب أن يجتمعا على مستوى عال لإتمام الاتفاق.

وكان ترمب قد صرح بأن "روسيا قدمت تنازلات كبيرة في عملية تسوية النزاع في أوكرانيا ولا تطالب بكامل الأراضي الأوكرانية".

وعند سؤاله عن التنازلات التي تقدمها روسيا لتسوية النزاع في أوكرانيا سلميا، أجاب الرئيس الأمريكي: "إنهاء الحرب، والتوقف عن السيطرة على البلاد بأكملها - هذا تنازل كبير جدا".

وفي 7 أبريل الجاري، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن تحقيق ذلك يتطلب حل عدد من القضايا العالقة التي لم تحسم بعد.

بينما أكد ترمب أن تصريحات زيلينسكي الأخيرة حول القرم تضر بالمفاوضات السلمية مع روسيا. كما أعرب ترامب عن رأيه بأن الوضع في أوكرانيا مأساوي، وأن على زيلينسكي إبرام السلام وإلا فقد يفقد أوكرانيا بأكملها خلال ثلاث سنوات.