"مدارس الحياة" تحتفي بـ"عام المجتمع" و"إرث دبي"

MENAFN - Al-Bayan) ورش عمل مبتكرة وجلسات نقاشية نوعية تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لكل أفراد المجتمع، عبر مشروعها ((مدارس الحياة))، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي.

وستشهد تنظيم 38 ورشة عمل وجلسة تفاعلية ستناقش مواضيع مختلفة تتيح لزوار مكتبات دبي العامة، ومتحف الاتحاد ونادي ذخر ومتحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، فرصة تطوير مهاراتهم الحياتية والإبداعية في مختلف المجالات، والاحتفاء بالقيم والعادات المجتمعية والاستمتاع بالحكايات الشعبية، والمحافظة على الهوية الوطنية وترسيخها في نفوس الأجيال القادمة.

وفي مايو 2025 تحتفي ((مدارس الحياة)) عبر مساراتها الإبداعية والتعليمية وأنديتها المبتكرة بـ((عام المجتمع)) ومبادرة ((إرث دبي)) الهادفة لإحياء ذاكرة دبي التاريخية من خلال رصد وجمع وحفظ القصص والتجارب الحياتية التي تجسّد ملامح تطور دبي وحياة أهلها عبر الأجيال.

وفي هذا الإطار سيستضيف متحف الاتحاد مؤتمر تيدكس لمدرسة المهارات الحديثة بعنوان ((الهوية الإماراتية)) بهدف تحفيز الشباب على المساهمة في تشكيل ملامح الهوية الإماراتية من خلال دمج القيم الإماراتية الأصيلة في التعليم والفن والإعلام، إلى جانب التعرف إلى دور اللغة العربية في المحافظة على التراث وربط العادات المحلية بمشاريع مبتكرة ومستدامة.

كما سيتعرف الأطفال من زوار مكتبة أم سقيم في ورشة ((المراسل الصغير.. القيم المجتمعية)) على أساسيات الصحافة والسرد وطرق إعداد التقارير وتطوير مهاراتهم في التفكير النقدي.

بينما سيتيح ((عرض الدمى.. إحياء الحكايات الشعبية الإماراتي)) لرواد مكتبة الراشدية فرصة استكشاف الحكايات الشعبية المحلية. ويستضيف نادي ذخر ((ملتقى الأجيال المجتمعي.. حوارات شبابية)).

وضمن أنشطة ((نادي الفن))، سيكون زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع جلسة ((ملامح الذاكرة.. رحلة كولاج)). كما تستضيف مكتبة حتا العامة الفنان مجدي كفراوي لتقديم ورشة عمل تفاعلية حول تأثير الأبيض والأسود.

وستفتح مكتبة الصفا للفنون والتصميم أبوابها أمام عشاق القراءة وأعضاء ((نادي روايات)) لمناقشة رواية ((الغوص)) للكاتبة ريم بسيوني. وستنظم مكتبة حتا العامة ضمن فعاليات نادي ((الصحة والتغذية)) جلسة ((صنع المربي)). كما تقام مجموعة فعاليات أخرى متنوعة ومهمة.