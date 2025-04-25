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مسلسل تيم حسن يتسبّب بإقالة 3 مسؤولين سوريين .. ماذا حصل؟

مسلسل تيم حسن يتسبّب بإقالة 3 مسؤولين سوريين .. ماذا حصل؟

2025-04-25 07:19:32
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أقالت لجنة تحقيق حكومية في سوريا، 3 مسؤولين في جامعة دمشق، أدينوا بتسهيل تصوير مشاهد مسلسل "تحت سابع أرض" في مقرها، دون موافقة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً.

وبرزت القضية للسطح، الشهر الماضي، عندما تقدم مدير مكتب تصنيف جامعة دمشق، مروان الراعي، باستقالته احتجاجاً على كسر قفل مكتبه وتصوير مشاهد من المسلسل في المكتب دون موافقته.

وكشف الراعي، أن لجنة التحقيق الخاصة بقصة اقتحام مكتب التصنيف لتصوير المسلسل التلفزيوني في رمضان الماضي، نفذت، يوم أمس الخميس، نتيجة التحقيق، وهي إقالة 3 مديرين من مهامهم في جامعة دمشق.

وأضاف الراعي عبر حسابه على "فيسبوك"، أن أحد المديرين المقالين، هو مدير الأمن في الجامعة.

وأوضح أن التحقيق أثبت تورط المديرين الثلاثة بتسهيل دخول عاملي المسلسل وتركهم لوحدهم لكسر وخلع القفل ما سبب فقدان ملفات من اعتمادية الجامعة، إضافة لملفات أخرى.

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