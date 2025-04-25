أبو عبيدة: مجاهدو القسام ينفذون كمائن محكمة ضد الاحتلال من بيت حانون إلى رفح

أبو عبيدة: مجاهدو القسام ينفذون كمائن محكمة ضد الاحتلال من بيت حانون إلى رفح
خبرني - أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن مجاهدي الكتائب يواصلون خوض معارك بطولية، وينفذون كمائن محكمة ضد قوات العدو، بهدف إيقاعها في خسائر محققة، وذلك في أماكن وتوقيتات وطرق يختارونها.
وقال أبو عبيدة خلال تغريدة له عبر حسابه على "التليجرام"، الجمعة إن هذه العمليات تمتد من بيت حانون شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوبه، واصفًا إياها بـ"المفخرة والمعجزة العسكرية" التي تُعد حجة على كل شباب الأمة وقواها.
كما أكد أن المجاهدين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية على أتم الجاهزية للمواجهة، وقد تبايعوا بعلى لثبات حتى تحقيق النصر أو نيل الشهادة.
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