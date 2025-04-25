أبو عبيدة: مجاهدو القسام ينفذون كمائن محكمة ضد الاحتلال من بيت حانون إلى رفح

خبرني - أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن مجاهدي الكتائب يواصلون خوض معارك بطولية، وينفذون كمائن محكمة ضد قوات العدو، بهدف إيقاعها في خسائر محققة، وذلك في أماكن وتوقيتات وطرق يختارونها.

وقال أبو عبيدة خلال تغريدة له عبر حسابه على "التليجرام"، الجمعة إن هذه العمليات تمتد من بيت حانون شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوبه، واصفًا إياها بـ"المفخرة والمعجزة العسكرية" التي تُعد حجة على كل شباب الأمة وقواها.

كما أكد أن المجاهدين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية على أتم الجاهزية للمواجهة، وقد تبايعوا بعلى لثبات حتى تحقيق النصر أو نيل الشهادة.

