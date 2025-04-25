يزن العرب يستلم جائزة لاعب الشهر مع سيول الكوري الجنوبي

يزن العرب يستلم جائزة لاعب الشهر مع سيول الكوري الجنوبي
خبرني - تسلم مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق اف سي سيول الكوري الجنوبي يزن العرب، جائزة أفضل لاعب بفريقه عن شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس)، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه ببداية الموسم الكروي هناك.
ونشر الحساب الرسمي للنادي مقطعا مصورا لمنح العرب جائزة أفضل لاعب بفريقه، ليحصل على سيارة حديثة تقديرا لعطائه الكبير، ولتحفيزه على تقديم المزيد في المرحلة المقبلة، بحسب الغد.
ولم يغب العرب عن أي دقيقة من مباريات فريقه التسع في الدوري الكوري، مع قيامه بتمريرة حاسمة في إحدى المباريات ساهمت بفوز سيول، ليسجل حضورا مميزا منذ قدومه للفريق في الموسم الماضي، ما دفع النادي للتجديد معه بداية الموسم الحالي.
ويحتل فريق سيول المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة حققها الفريق من 3 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين، مع ابتعاده بفارق 7 نقاط عن متصدر الترتيب.
وعبر العرب في حديثه للمركز الإعلامي للنادي، عن سعادته باختياره أفضل لاعب بفريقه في الشهرين الماضيين، مع استعراضه عبر مقطع مصور لأبرز اللقطات الدفاعية والهجومية له مع الفريق خلال الفترة الماضية، والحديث عنها.
وأضاف: "لأكون صادقا كان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لي خلال الشهرين الماضيين، خصوصا لأننا كنا في شهر رمضان، ومن الصعب جدا عدم تناول الطعام من شروق الشمس حتى الغروب، ولكن كلاعب محترف يجب أن أتكيف مع نفسي، وأن أتحكم في جسدي، مع اتباع تعليمات المدرب".
وواصل: "جميع المباريات كانت جيدة، لكنني أعتقد أن أفضلها كانت ضد جانجون لأننا تغلبنا عليهم في ملعبهم، وأيضا ضد ديجون كانت مباراة جيدة لنا كفريق، وأيضا مباراة أنيانج".
وقدم العرب الشكر لجميع الأشخاص الذين ينتظرونه ليكون لاعب الشهر، موضحا بأنهم الداعمون له ليحفزوه على اللعب بشكل أفضل وتقديم الأفضل، ومتأملا الدعم حتى النهاية لوجود توقعات كبيرة لتحقيق شيء مميز.
ويعد العرب البالغ من العمر 29 عاما، أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراتين الماضيتين لـ"النشامى" بتصفيات كأس العالم أمام فلسطين وكوريا الجنوبية، مع تسجيله الهدف الأول في مرمى فلسطين وتمهيد الفوز بثلاثة أهداف لهدف، لتساهم مستوياته القوية في التقدم للمركز الثاني بالمجموعة والاقتراب من تحقيق حلم التأهل لكأس العالم.
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