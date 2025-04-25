يزن العرب يستلم جائزة لاعب الشهر مع سيول الكوري الجنوبي

خبرني - تسلم مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق اف سي سيول الكوري الجنوبي يزن العرب، جائزة أفضل لاعب بفريقه عن شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس)، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه ببداية الموسم الكروي هناك.

ونشر الحساب الرسمي للنادي مقطعا مصورا لمنح العرب جائزة أفضل لاعب بفريقه، ليحصل على سيارة حديثة تقديرا لعطائه الكبير، ولتحفيزه على تقديم المزيد في المرحلة المقبلة، بحسب الغد.

ولم يغب العرب عن أي دقيقة من مباريات فريقه التسع في الدوري الكوري، مع قيامه بتمريرة حاسمة في إحدى المباريات ساهمت بفوز سيول، ليسجل حضورا مميزا منذ قدومه للفريق في الموسم الماضي، ما دفع النادي للتجديد معه بداية الموسم الحالي.

ويحتل فريق سيول المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة حققها الفريق من 3 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين، مع ابتعاده بفارق 7 نقاط عن متصدر الترتيب.

وعبر العرب في حديثه للمركز الإعلامي للنادي، عن سعادته باختياره أفضل لاعب بفريقه في الشهرين الماضيين، مع استعراضه عبر مقطع مصور لأبرز اللقطات الدفاعية والهجومية له مع الفريق خلال الفترة الماضية، والحديث عنها.

وأضاف: "لأكون صادقا كان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لي خلال الشهرين الماضيين، خصوصا لأننا كنا في شهر رمضان، ومن الصعب جدا عدم تناول الطعام من شروق الشمس حتى الغروب، ولكن كلاعب محترف يجب أن أتكيف مع نفسي، وأن أتحكم في جسدي، مع اتباع تعليمات المدرب".

وواصل: "جميع المباريات كانت جيدة، لكنني أعتقد أن أفضلها كانت ضد جانجون لأننا تغلبنا عليهم في ملعبهم، وأيضا ضد ديجون كانت مباراة جيدة لنا كفريق، وأيضا مباراة أنيانج".

وقدم العرب الشكر لجميع الأشخاص الذين ينتظرونه ليكون لاعب الشهر، موضحا بأنهم الداعمون له ليحفزوه على اللعب بشكل أفضل وتقديم الأفضل، ومتأملا الدعم حتى النهاية لوجود توقعات كبيرة لتحقيق شيء مميز.

ويعد العرب البالغ من العمر 29 عاما، أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراتين الماضيتين لـ"النشامى" بتصفيات كأس العالم أمام فلسطين وكوريا الجنوبية، مع تسجيله الهدف الأول في مرمى فلسطين وتمهيد الفوز بثلاثة أهداف لهدف، لتساهم مستوياته القوية في التقدم للمركز الثاني بالمجموعة والاقتراب من تحقيق حلم التأهل لكأس العالم.



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