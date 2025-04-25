الاردن .. انخفاض الفاقد على شبكة نقل الكهرباء %0.05

خبرني - نخفضت نسبة الفاقد على شبكات النقل الكهربائي، خلال العام الماضي، بمقدار 0.05 %، بحسب شركة الكهرباء الوطنية.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الشركة، تراجعت نسبة الفاقد إلى 1.76 % العام الماضي، مقارنة مع 1.81 % خلال العام الذي سبقه.

ويعرف الخبراء الفاقد الكهربائي في شبكات النقل بأنه الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في المحطات، وتلك التي تصل فعليا إلى محطات التحويل أو التوزيع أثناء انتقالها عبر خطوط النقل عالية الجهد.

وتختلف نسبة الفاقد بحسب الأبحاث العالمية من دولة إلى أخرى، تبعا لكفاءة الشبكات والتقنيات المستخدمة، إلا أن هذه النسبة تكون عموما أقل من فاقد شبكات التوزيع.

ويقدر الخبراء معدل الفاقد في شبكات النقل الكهربائي بين 2 % و4 % من الطاقة المنقولة.

وبحسب البنك الدولي، بلغ المعدل العالمي للفاقد على شبكتي النقل والتوزيع معا العام الماضي نحو 6 %.

إلى ذلك، استقرت نسبة توفر شبكة النقل بين العامين الماضي والذي سبقه عند 99.91 %، فيما بلغت مدة الانقطاع على الشبكة خلال العام الماضي 45 ساعة، مقارنة مع 20.2 ساعة العام 2023.

وبلغت كمية الطاقة غير المزودة 672.8 ميغاواط ساعة، مقابل 155 ميغاواط ساعة في العام الذي سبقه.

كما أشارت البيانات إلى أن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي خلال العام الماضي بلغ 4100 ميغاواط، مقارنة مع 4240 ميغاواط في العام الذي سبقه، في حين أوضحت الأرقام أن إجمالي الاستطاعة للنظام الكهربائي وصل إلى 7271 ميغاواط من جميع المحطات التقليدية (وقود ثقيل وغاز وديزل) والمتجددة (شمس ورياح) العاملة في المملكة.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي الطاقة المشتراة 22.723 غيغاواط ساعة العام الماضي، مقارنة مع 21.473 غيغاواط ساعة في العام الذي سبقه، منها 264 غيغاواط ساعة إجمالي الطاقة المستوردة، مقارنة مع 266 غيغاواط ساعة في العام الذي سبقه.

أما الطاقة المباعة، فقد بلغ حجمها خلال العام الماضي 22.323 غيغاواط ساعة، مقابل 21.105 غيغاواط ساعة العام السابق، منها 266 غيغاواط ساعة طاقة مصدرة العام الماضي، مقارنة مع 200 غيغاواط ساعة تم تصديرها في العام الذي سبقه، فيما بلغت استطاعة محطات التحويل الرئيسية 16.209 ميغافولت، مقارنة مع 15.969 ميغافولت العام 2023.

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