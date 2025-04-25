وفيات وإصابات بحادث سير الجمعة بمنطقة ساكب بجرش

وفيات وإصابات بحادث سير الجمعة بمنطقة ساكب بجرش
خبرني - وقع عدد من الوفيات والإصابات في منطقة ساكب بمحافظة جرش مساء الجمعة.
ووفقاً للمصادر الأولية، فقد وقع الحادث نتيجة اصطدام بين مركبتين على الطريق الرئيسي في المنطقة، مما أسفر عن أضرار جسيمة في المركبات وخسائر بشرية مؤسفة.
وقد هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل الجثامين إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية.
وباشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وسط دعوات متزايدة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية في المنطقة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
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