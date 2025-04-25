وفيات وإصابات بحادث سير الجمعة بمنطقة ساكب بجرش

خبرني - وقع عدد من الوفيات والإصابات في منطقة ساكب بمحافظة جرش مساء الجمعة.

ووفقاً للمصادر الأولية، فقد وقع الحادث نتيجة اصطدام بين مركبتين على الطريق الرئيسي في المنطقة، مما أسفر عن أضرار جسيمة في المركبات وخسائر بشرية مؤسفة.

وقد هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل الجثامين إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وسط دعوات متزايدة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية في المنطقة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.