شرط جزائي غريب.. خلافات تعرقل تجديد عقد رافينيا مع برشلونة

خبرني - تعقد بعض الخلافات تجديد عقد البرازيلي رافينيا نجم برشلونة مع النادي الكتالوني رغم رغبة الطرفين في الاستمرار.

يُقدّم رافينيا أفضل مواسمه منذ انطلاق مسيرته الاحترافية، ما دفع إدارة برشلونة للتحرك مبكرًا لتجديد عقده، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2027.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المفاوضات بين الطرفين تواجه عقبات كبيرة، إذ لا تتعلق الخلافات بتفاصيل ثانوية بل بـ"نقاط جوهرية"، أبرزها مدة العقد وقيمة الراتب.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن عرض برشلونة يتضمن تمديدًا لسنة إضافية حتى 2028 مع خيار تجديد مشروط لموسم آخر حتى 2029، في صيغة تعاقدية تُعرف بـ"1+1"، لتفادي العقود الطويلة التي أثقلت ميزانية النادي سابقًا.

لكن رافينيا يُفضّل توقيع عقد ثابت لمدة عامين دون أي بنود تجديد مشروطة، ما يضع المفاوضات في طريق مسدود مؤقتًا.

أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن المفاوضات بين رافينيا ونادي برشلونة لا تزال في مراحلها الأولية، لكنها تعاني من "خلافات جوهرية"، أبرزها الراتب السنوي المعروض، والذي لا يرضي اللاعب البرازيلي، بحسب ما ذكره مقربون منه.

ويرى رافينيا أن العرض المالي لا يُعبّر عن مستواه الحالي، خاصة بعد تألقه اللافت هذا الموسم، حيث ساهم في 53 هدفًا خلال 49 مباراة، بواقع 30 هدفًا و23 تمريرة حاسمة، ما جعله ضمن أبرز المرشحين للكرة الذهبية هذا العام.

ورغم تلقيه عرضًا مغريًا من نادي الهلال السعودي، فضّل رافينيا التريث، مُبدياً رغبته في الاستمرار بالمنافسة على أعلى المستويات الأوروبية.

وأوضحت "سبورت" أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الطرفين على قيمة الشرط الجزائي، الذي من المتوقع أن يُحدد بنحو 80 مليون يورو، لتسهيل أي انتقال محتمل في المستقبل.

في المقابل، يسعى برشلونة لتفادي تصعيد الموقف، في ظل تبقي أكثر من عامين على نهاية عقد رافينيا الحالي، ويأمل في التوصل لحل يضمن بقاء أحد أبرز نجومه دون التأثير على التوازن المالي للنادي