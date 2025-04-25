وجبة خفيفة شائعة تحارب سرطان الأمعاء

خبرني - أجرى فريق من العلماء دراسة حديثة تستكشف العلاقة بين التغذية والصحة العامة، خاصة في مجال الوقاية من السرطان.

ويأتي ذلك في إطار السعي إلى فهم كيفية تأثير الأطعمة والمكونات الغذائية على الجسم، وتحديد الأغذية التي قد تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

وبهذا الصدد، كشفت دراسة جديدة أن تناول حفنة من الجوز يوميا قد يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بفضل مركبات نباتية قوية تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتحد من الالتهابات المرتبطة بتطور السرطان.

وفي الدراسة، ركّز فريق البحث من كلية الطب بجامعة كونيتيكت الأمريكية، على مركب طبيعي يعرف بـ"الإيلاجيتانين"، وهو نوع من البوليفينولات النباتية الموجودة في الجوز وبعض أنواع التوت والرمان.

وبمجرد تناول الجوز، يتفاعل هذا المركب مع بكتيريا الأمعاء الدقيقة، التي تقوم بتحويله إلى مادة تعرف باسم "يوروليثين أ"، وهي مركب مضاد للالتهاب يعتقد أنه يلعب دورا رئيسيا في الوقاية من السرطان.

وأوضح الدكتور دانيال دبليو روزنبرغ، قائد الدراسة، أن "الإيلاجيتانينات الموجودة في الجوز تظهر خصائص فريدة مضادة للسرطان والالتهابات، لا سيما بعد تحوّلها في الأمعاء إلى "يوروليثين أ"، وهو عامل قوي في دعم صحة الأمعاء".

وشملت التجربة 39 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاما، جميعهم كانوا ضمن فئة المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء. وطُلب منهم تجنب الأطعمة الغنية بالـ"إيلاجيتانين" قبل بدء النظام الغذائي التجريبي، الذي تضمن تناول حوالي 28 غراما من الجوز يوميا - ما يعادل حفنة تقريبا - لمدة 3 أسابيع.

وفي نهاية التجربة، خضع المشاركون لتنظير القولون وفحوصات دم وبول. وأظهرت النتائج أن أولئك الذين امتلكوا مستويات مرتفعة من "يوروليثين أ" في بولهم، سجّلوا مؤشرات أقل للالتهاب في أجسامهم، بالإضافة إلى انخفاض في بروتين "فيمنتين"، المرتبط بأنواع أكثر شراسة من سرطان الأمعاء.

وأشار روزنبرغ إلى أن "تناول الجوز بانتظام قد يكون وسيلة غذائية بسيطة وفعالة للمساعدة في الوقاية من السرطان، خاصة لدى الأفراد المعرضين للخطر".

يذكر أن الجوز يرتبط بفوائد صحية متعددة، تشمل دعم صحة القلب وتعزيز وظائف الدماغ والمساعدة في إنقاص الوزن.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Cancer Prevention Research.