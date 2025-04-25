علماء يبتكرون طلاءً يقتل البكتيريا ويقضي على كورونا والإنفلونزا

علماء يبتكرون طلاءً يقتل البكتيريا ويقضي على كورونا والإنفلونزا
خبرني - في إنجازٍ ثوريٍّ سيكون له آثار واسعة النطاق في مجال مكافحة العدوى، طوّر علماءٌ في جامعة "نوتنغهام" طلاءً جديداً للأسطح يقضي على الجراثيم الضارة بمجرد ملامستها له، بما في ذلك بعض من أخطر مسببات الأمراض مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) وفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد-19.
جاء هذا الإنجاز نتيجة تعاون بين باحثين من كلية الصيدلة في جامعة نوتنغهام وشركة Indestructible Paint المتخصصة في تصنيع الطلاءات.
ويهدف هذا الابتكار إلى تقليل مخاطر العدوى السطحية في الأماكن العامة، لاسيما في المستشفيات ووسائل النقل العام.
كيف يعمل الطلاء الجديد؟
يعتمد هذا الطلاء الفعّال على مادة الكلورهيكسيدين، وهو مطهر يُستخدم عادة في تعقيم الفم والتحضير للجراحة. وقد تم دمج هذه المادة داخل راتنج خاص يمكن طلاؤه على الأسطح، لتصبح مضادة للميكروبات بمجرد أن تجف، دون أن يتسرب المكون النشط أو يفقد فعاليته عند اللمس.
تقول قائدة فريق البحث، الدكتورة فيليسيتي دي كوغان: "في دراستنا الأولية، دمجنا المطهر في البوليمر لإنشاء طلاء جديد مضاد للميكروبات بفعالية ممتازة. لا ينتشر في البيئة ولا يتسرب من السطح عند لمسه، وهو ما يجعله مثالياً للاستخدام العملي".
وأظهرت الاختبارات أن الطلاء يقضي تماماً على البكتيريا بعد جفافه، ما يجعله أداة فعالة في الحد من العدوى، من أسرة المستشفيات ومقاعد المراحيض إلى الطاولات في الطائرات.
الأسطح العامة – حتى بعد التنظيف – يمكن أن تبقى ملوثة بالبكتيريا لأسابيع أو شهور. وهذه البيئات تسمى أحيانًا بـ"المستودعات الميكروبية"، والتي قد تساهم في نشر الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، عن طريق تبادل جينات المقاومة. وهنا تبرز قيمة هذا الطلاء الجديد، كونه يوفر طبقة حماية طويلة الأمد دون تأثير بيئي سلبي.
الطلاء أظهر فعاليته على أسطح بلاستيكية ومعدنية، مما يجعله مناسبًا لقطاعات عدة، منها:
الرعاية الصحية
صناعة الطيران
السكك الحديدية
المنشآت الصناعية
نقلة نوعية في الحماية السطحية
بفضل فعاليته العالية وسهولة تطبيقه وانخفاض تكلفته، يُعد هذا الطلاء نقلة نوعية في تقنيات مكافحة العدوى، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه الأنظمة الصحية العالمية مع ظهور سلالات جديدة مقاومة للعلاج.
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