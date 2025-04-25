علماء يبتكرون طلاءً يقتل البكتيريا ويقضي على كورونا والإنفلونزا

خبرني - في إنجازٍ ثوريٍّ سيكون له آثار واسعة النطاق في مجال مكافحة العدوى، طوّر علماءٌ في جامعة "نوتنغهام" طلاءً جديداً للأسطح يقضي على الجراثيم الضارة بمجرد ملامستها له، بما في ذلك بعض من أخطر مسببات الأمراض مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) وفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد-19.

جاء هذا الإنجاز نتيجة تعاون بين باحثين من كلية الصيدلة في جامعة نوتنغهام وشركة Indestructible Paint المتخصصة في تصنيع الطلاءات.

ويهدف هذا الابتكار إلى تقليل مخاطر العدوى السطحية في الأماكن العامة، لاسيما في المستشفيات ووسائل النقل العام.



كيف يعمل الطلاء الجديد؟

يعتمد هذا الطلاء الفعّال على مادة الكلورهيكسيدين، وهو مطهر يُستخدم عادة في تعقيم الفم والتحضير للجراحة. وقد تم دمج هذه المادة داخل راتنج خاص يمكن طلاؤه على الأسطح، لتصبح مضادة للميكروبات بمجرد أن تجف، دون أن يتسرب المكون النشط أو يفقد فعاليته عند اللمس.

تقول قائدة فريق البحث، الدكتورة فيليسيتي دي كوغان: "في دراستنا الأولية، دمجنا المطهر في البوليمر لإنشاء طلاء جديد مضاد للميكروبات بفعالية ممتازة. لا ينتشر في البيئة ولا يتسرب من السطح عند لمسه، وهو ما يجعله مثالياً للاستخدام العملي".

وأظهرت الاختبارات أن الطلاء يقضي تماماً على البكتيريا بعد جفافه، ما يجعله أداة فعالة في الحد من العدوى، من أسرة المستشفيات ومقاعد المراحيض إلى الطاولات في الطائرات.

الأسطح العامة – حتى بعد التنظيف – يمكن أن تبقى ملوثة بالبكتيريا لأسابيع أو شهور. وهذه البيئات تسمى أحيانًا بـ"المستودعات الميكروبية"، والتي قد تساهم في نشر الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، عن طريق تبادل جينات المقاومة. وهنا تبرز قيمة هذا الطلاء الجديد، كونه يوفر طبقة حماية طويلة الأمد دون تأثير بيئي سلبي.

الطلاء أظهر فعاليته على أسطح بلاستيكية ومعدنية، مما يجعله مناسبًا لقطاعات عدة، منها:

الرعاية الصحية

صناعة الطيران

السكك الحديدية

المنشآت الصناعية



نقلة نوعية في الحماية السطحية

بفضل فعاليته العالية وسهولة تطبيقه وانخفاض تكلفته، يُعد هذا الطلاء نقلة نوعية في تقنيات مكافحة العدوى، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه الأنظمة الصحية العالمية مع ظهور سلالات جديدة مقاومة للعلاج.