تركي آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل بمنشور ساخر عن فيلمه الجديد

خبرني - أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تفاعلاً واسعاً وجدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد منشور ساخر نشره حول فيلمه السينمائي المرتقب.

وجاء في المنشور، الذي شاركه عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة للفنان الشاب سعفان أحد المشاركين في الفيلم، وكتب معلقًا: "لا يصدق حتى الآن.. حاسدين سعفان في الفيلم! حتى عمرو أديب بيقول: ليه الفيلم؟!.. الموضوع بقى عند معايا!".

ويأتي الفيلم في إطار تجربة سينمائية مختلفة يعتزم تركي آل الشيخ خوضها خلال الفترة المقبلة، ويُشارك فيه عدد من الوجوه الشابة ضمن خطة لدعم المواهب الصاعدة وصناعة محتوى فني متجدد.

والأسبوع الماضي، أعلن تركي آل الشيخ، عن انتهاء تصوير فيلم "7Dogs"، من قصته مع فريق "BigTime"، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج البلجيكيين من أصول مغربية عادل العربي، وبلال فلاح.

وكتب آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي، ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هناء الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة".

وتوجه بالشكر لوزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود على دعمه الذي وصفه بـ"الكبير"، وعبّر عن فخره بمشاركة القوات السعودية الخاصة بالفيلم، وكذلك بـ"تطوير الكوادر الوطنية، بحيث تم تدريب 75 شاب وشابة سعوديين في الإنتاج، وشارك أكثر من 100 سعودي وسعودية بمجموع 175 في طاقم العمل".