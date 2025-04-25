تركي آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل بمنشور ساخر عن فيلمه الجديد

تركي آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل بمنشور ساخر عن فيلمه الجديد
خبرني - أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تفاعلاً واسعاً وجدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد منشور ساخر نشره حول فيلمه السينمائي المرتقب.
وجاء في المنشور، الذي شاركه عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة للفنان الشاب سعفان أحد المشاركين في الفيلم، وكتب معلقًا: "لا يصدق حتى الآن.. حاسدين سعفان في الفيلم! حتى عمرو أديب بيقول: ليه الفيلم؟!.. الموضوع بقى عند معايا!".
ويأتي الفيلم في إطار تجربة سينمائية مختلفة يعتزم تركي آل الشيخ خوضها خلال الفترة المقبلة، ويُشارك فيه عدد من الوجوه الشابة ضمن خطة لدعم المواهب الصاعدة وصناعة محتوى فني متجدد.
والأسبوع الماضي، أعلن تركي آل الشيخ، عن انتهاء تصوير فيلم "7Dogs"، من قصته مع فريق "BigTime"، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج البلجيكيين من أصول مغربية عادل العربي، وبلال فلاح.
وكتب آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي، ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هناء الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة".
وتوجه بالشكر لوزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود على دعمه الذي وصفه بـ"الكبير"، وعبّر عن فخره بمشاركة القوات السعودية الخاصة بالفيلم، وكذلك بـ"تطوير الكوادر الوطنية، بحيث تم تدريب 75 شاب وشابة سعوديين في الإنتاج، وشارك أكثر من 100 سعودي وسعودية بمجموع 175 في طاقم العمل".
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