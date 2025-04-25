اكتشاف مقبرة عمرها 5 آلاف عام في بيرو

خبرني - اكتشف علماء آثار في بيرو مقبرة امرأة عاشت قبل نحو 5 آلاف عام، والتي ربما كانت تنتمي إلى الطبقات العليا من حضارة كارال القديمة.

تعتبر كارال أقدم مدينة في الأمريكتين، وربما كانت مأهولة بالسكان في نفس الوقت الذي قامت فيه الحضارات المصرية والصينية والسومرية القديمة، لكن على عكس هذه الحضارات، يقول الباحثون إنها كانت تتطور في عزلة تامة.

وكانت منطقة أسبيرو الواقعة في كارال والتي عثر فيها على المقبرة تستخدم سابقا مكبا للنفايات.

وقال عالم الآثار ديفيد بالومينو يوم الخميس "هذه مقبرة مهمة لأنها تحتوي على عناصر تشير إلى امرأة ذات مكانة مرموقة"، مشيرا إلى طريقة لف الجثة والحفاظ على جلدها وشعرها وأظافرها.

وأضاف أنه من المحتمل أنها توفيت في عمر يتراوح بين 20 و35 عاما، وعليها عباءة من الريش الأزرق والبني، والتي يحتمل أن تكون لطائر من منطقة الأمازون مثل المقو.

وأضاف أن المقبرة كانت محاطة بسلال مليئة بالقرابين والمزهريات.

وقال بالومينو إن الاكتشاف أظهر أن "الرجال لم يكونوا وحدهم من يلعبون دورا مهما في هذه الحضارة، بل كان هذا أيضا إلى جانب دور النساء".

ورغم أن الباحثين لا يعرفون التاريخ الدقيق للدفن، فإن حضارة كارال كانت قائمة قبل الميلاد بنحو ثلاثة آلاف عام.