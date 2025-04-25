اكتشاف مقبرة عمرها 5 آلاف عام في بيرو

اكتشاف مقبرة عمرها 5 آلاف عام في بيرو
خبرني - اكتشف علماء آثار في بيرو مقبرة امرأة عاشت قبل نحو 5 آلاف عام، والتي ربما كانت تنتمي إلى الطبقات العليا من حضارة كارال القديمة.
تعتبر كارال أقدم مدينة في الأمريكتين، وربما كانت مأهولة بالسكان في نفس الوقت الذي قامت فيه الحضارات المصرية والصينية والسومرية القديمة، لكن على عكس هذه الحضارات، يقول الباحثون إنها كانت تتطور في عزلة تامة.
وكانت منطقة أسبيرو الواقعة في كارال والتي عثر فيها على المقبرة تستخدم سابقا مكبا للنفايات.
وقال عالم الآثار ديفيد بالومينو يوم الخميس "هذه مقبرة مهمة لأنها تحتوي على عناصر تشير إلى امرأة ذات مكانة مرموقة"، مشيرا إلى طريقة لف الجثة والحفاظ على جلدها وشعرها وأظافرها.
وأضاف أنه من المحتمل أنها توفيت في عمر يتراوح بين 20 و35 عاما، وعليها عباءة من الريش الأزرق والبني، والتي يحتمل أن تكون لطائر من منطقة الأمازون مثل المقو.
وأضاف أن المقبرة كانت محاطة بسلال مليئة بالقرابين والمزهريات.
وقال بالومينو إن الاكتشاف أظهر أن "الرجال لم يكونوا وحدهم من يلعبون دورا مهما في هذه الحضارة، بل كان هذا أيضا إلى جانب دور النساء".
ورغم أن الباحثين لا يعرفون التاريخ الدقيق للدفن، فإن حضارة كارال كانت قائمة قبل الميلاد بنحو ثلاثة آلاف عام.
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