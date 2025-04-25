الامارات .. 20 ألف درهم تعويضاً لشاب تسلم فيديو إباحياً عبر التواصل الاجتماعي

خبرني - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابته بعد أن أرسل إليه مقطعاً مخلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 150 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية التي لحقت به جراء فعل المدعى عليه، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأشار إلى أن المدعى عليه أتى فعلاً من شأنه تحسين المعصية، والحض على ارتكابها بأن أرسل إليه مقطعاً مرئياً مخلاً بالآداب العامة، وكان ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسل وأعاد نشر مواد إباحية عن طريق الشبكة المعلوماتية، وأرسلها إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمت إدانته عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب في ختامها رفضها، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر»، وأشارت إلى أن هذا الفعل غير المشروع، الذي رُفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو ذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهم (المدعى عليه)، لثبوت الاتهام المنسوب إليه، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 150 ألف درهم تعويضاً، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، كما أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي، تمثل في ما أصابه في اعتباره وآلام نفسية ومادية ألمت به نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 20 ألف درهم، وفقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.