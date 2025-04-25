  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الامارات .. 20 ألف درهم تعويضاً لشاب تسلم فيديو إباحياً عبر التواصل الاجتماعي

الامارات .. 20 ألف درهم تعويضاً لشاب تسلم فيديو إباحياً عبر التواصل الاجتماعي

2025-04-25 05:23:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابته بعد أن أرسل إليه مقطعاً مخلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 150 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية التي لحقت به جراء فعل المدعى عليه، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأشار إلى أن المدعى عليه أتى فعلاً من شأنه تحسين المعصية، والحض على ارتكابها بأن أرسل إليه مقطعاً مرئياً مخلاً بالآداب العامة، وكان ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسل وأعاد نشر مواد إباحية عن طريق الشبكة المعلوماتية، وأرسلها إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمت إدانته عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب في ختامها رفضها، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر»، وأشارت إلى أن هذا الفعل غير المشروع، الذي رُفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو ذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهم (المدعى عليه)، لثبوت الاتهام المنسوب إليه، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 150 ألف درهم تعويضاً، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، كما أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي، تمثل في ما أصابه في اعتباره وآلام نفسية ومادية ألمت به نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 20 ألف درهم، وفقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.

MENAFN25042025000151011027ID1109472273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث