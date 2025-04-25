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أونروا: الفلسطينيون محصورون في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية

أونروا: الفلسطينيون محصورون في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية

2025-04-25 05:23:16
(MENAFN- Khaberni)

خبرني – أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجددًا في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أونروا، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية“مجزأة، غير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة“.

وأكدت الوكالة أن الملاجئ المكتظة تعاني من أوضاع كارثية، في حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة في العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة.

وفا

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