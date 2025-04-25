شروط الرئيس السوري للتطبيع مع إسرائيل

خبرني - كشف النائب في الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان عن رغبة الرئيس السوري أحمد الشرع في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بشروط أبرزها ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأوضح النائب الجمهوري شتوتسمان، الذي زار سوريا مؤخرا والتقى بالرئيس الشرع، أن الإدارة السورية الجديدة تضع شروطا واضحة لتطبيع العلاقات، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال النائب الأمريكي إن الرئيس الشرع "منفتح على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى، وكذلك مع الولايات المتحدة".

الشرع يريد سوريا موحدة

وأكد شتوتسمان أن الشرط الأساسي للسلطات السورية هو الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، مشيرا إلى قلق الرئيس الشرع من أي محاولات لتقسيم البلاد إلى أقاليم.

وقال: "الشرع لا يريد ذلك... إنه يرغب في بقاء سوريا دولة موحدة".

كما أشار النائب الأمريكي إلى أن الرئيس السوري طالب بمناقشة قضية الجولان المحتلة، مؤكدا ضرورة توقف إسرائيل عن قصف الأراضي السورية. وأضاف: "أعتقد حقا أنه منفتح على الحوار".

يسعى إلى تغيير سوريا جذريا بعد حكم الأسد

من جهة أخرى، وصف شتوتسمان الرئيس الشرع أنه شخصية هادئة ومتأنية، تسعى إلى تغيير سوريا جذريا بعد عقود من حكم نظام الأسد.

وقال: "أجرينا محادثة جيدة جدا... كان واضحا أنه يعمل بجد على كل التحديات منذ توليه المسؤولية... كما أبدى حماسا للحديث عن تعزيز التجارة والاقتصاد والسياحة، وتطوير طرق تجارية تربط الجنوب بالشمال وأوروبا، مما قد يقلل بشكل كبير من وقت النقل".

المصدر: جيروزاليم بوست