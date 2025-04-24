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الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بقيمة 23 مليون دولار للقوات المسلحة المولدوفية

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بقيمة 23 مليون دولار للقوات المسلحة المولدوفية

2025-04-24 11:19:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 4 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تقديمه دعما للقوات المسلحة المولدوفية بهدف تحديث قدرات الدفاع الجوي قصير المدى في مولدوفا بقيمة 20 مليون يورو (نحو 8ر22 مليون دولار أمريكي) وذلك في إطار المساعدات التي يقدمها مرفق السلام الأوروبي التابع للاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدعم سيستخدم لتمويل قاذفات وصواريخ للدفاع الجوي قصير المدى ويهدف الدعم وفق البيان إلى تمويل مركبات تنقل تكتيكية خفيفة بالإضافة إلى معدات القيادة والسيطرة اللازمة للدمج التكتيكي والعملياتي لأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى.
وأضاف البيان أن المعدات التي يوفرها الدعم مثل المركبات والمعدات الوقائية وسيارات الإسعاف المتنقلة تمثل استثمارا للسلام وحماية الناس وتحديث الجيش المولدوفي وتعزيز قدراته الدفاعية.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لمولدوفا في "مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتعزيز صمودها وأمنها واستقرارها في وجه الأنشطة الروسية المزعزعة للاستقرار".
وكان الاتحاد قد اعتمد مطلع الشهر دعما بقيمة 40 مليون يورو (نحو 56ر45 مليون دولار) لتعزيز قدرات تنقل المشاة لدى القوات المسلحة المولدوفية بالإضافة إلى قدرات القيادة والسيطرة المتعلقة بالدفاع الجوي.
يذكر أنه تم إنشاء مرفق السلام الأوروبي في مارس 2021 لتمويل الإجراءات في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي بهدف منع النزاعات والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
ويتيح هذا المرفق للاتحاد الأوروبي تمويل أنشطة تهدف إلى تعزيز قدرات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجالات العسكرية والدفاعية. (النهاية)

أ ر ن / ف ا س


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