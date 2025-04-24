الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بقيمة 23 مليون دولار للقوات المسلحة المولدوفية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بقيمة 23 مليون دولار للقوات المسلحة المولدوفية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 4 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تقديمه دعما للقوات المسلحة المولدوفية بهدف تحديث قدرات الدفاع الجوي قصير المدى في مولدوفا بقيمة 20 مليون يورو (نحو 8ر22 مليون دولار أمريكي) وذلك في إطار المساعدات التي يقدمها مرفق السلام الأوروبي التابع للاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدعم سيستخدم لتمويل قاذفات وصواريخ للدفاع الجوي قصير المدى ويهدف الدعم وفق البيان إلى تمويل مركبات تنقل تكتيكية خفيفة بالإضافة إلى معدات القيادة والسيطرة اللازمة للدمج التكتيكي والعملياتي لأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى.
وأضاف البيان أن المعدات التي يوفرها الدعم مثل المركبات والمعدات الوقائية وسيارات الإسعاف المتنقلة تمثل استثمارا للسلام وحماية الناس وتحديث الجيش المولدوفي وتعزيز قدراته الدفاعية.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لمولدوفا في "مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتعزيز صمودها وأمنها واستقرارها في وجه الأنشطة الروسية المزعزعة للاستقرار".
وكان الاتحاد قد اعتمد مطلع الشهر دعما بقيمة 40 مليون يورو (نحو 56ر45 مليون دولار) لتعزيز قدرات تنقل المشاة لدى القوات المسلحة المولدوفية بالإضافة إلى قدرات القيادة والسيطرة المتعلقة بالدفاع الجوي.
يذكر أنه تم إنشاء مرفق السلام الأوروبي في مارس 2021 لتمويل الإجراءات في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي بهدف منع النزاعات والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
ويتيح هذا المرفق للاتحاد الأوروبي تمويل أنشطة تهدف إلى تعزيز قدرات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجالات العسكرية والدفاعية. (النهاية)
أ ر ن / ف ا س
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدعم سيستخدم لتمويل قاذفات وصواريخ للدفاع الجوي قصير المدى ويهدف الدعم وفق البيان إلى تمويل مركبات تنقل تكتيكية خفيفة بالإضافة إلى معدات القيادة والسيطرة اللازمة للدمج التكتيكي والعملياتي لأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى.
وأضاف البيان أن المعدات التي يوفرها الدعم مثل المركبات والمعدات الوقائية وسيارات الإسعاف المتنقلة تمثل استثمارا للسلام وحماية الناس وتحديث الجيش المولدوفي وتعزيز قدراته الدفاعية.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لمولدوفا في "مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتعزيز صمودها وأمنها واستقرارها في وجه الأنشطة الروسية المزعزعة للاستقرار".
وكان الاتحاد قد اعتمد مطلع الشهر دعما بقيمة 40 مليون يورو (نحو 56ر45 مليون دولار) لتعزيز قدرات تنقل المشاة لدى القوات المسلحة المولدوفية بالإضافة إلى قدرات القيادة والسيطرة المتعلقة بالدفاع الجوي.
يذكر أنه تم إنشاء مرفق السلام الأوروبي في مارس 2021 لتمويل الإجراءات في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي بهدف منع النزاعات والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
ويتيح هذا المرفق للاتحاد الأوروبي تمويل أنشطة تهدف إلى تعزيز قدرات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجالات العسكرية والدفاعية. (النهاية)
أ ر ن / ف ا س
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية