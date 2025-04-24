  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
(الكويتي للتنمية) يوقع اتفاقية منحة ب5ر2 مليون دولار لدعم عمليات الصندوق الإنساني للصومال

(الكويتي للتنمية) يوقع اتفاقية منحة ب5ر2 مليون دولار لدعم عمليات الصندوق الإنساني للصومال

2025-04-24 11:19:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 24 – 4 (كونا) -– وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الخميس اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقدم الصندوق بمقتضاها منحة بمبلغ 5ر2 مليون دولار للمساهمة في دعم عمليات الصندوق الإنساني للصومال للفترة 2025-2026.
وقال الصندوق في بيان صحفي إن اتفاقية المنحة وقعها عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام بالوكالة وليد البحر وعن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مديرة قسم التمويل والشراكات في المكتب ليزا دوتن خلال اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن.
وأوضح البيان أن الصندوق يهدف إلى تقديم الإعانة والخدمات الأساسية ضمن إطار تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للصومال لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من خلال توفير التمويل المباشر للشركاء العاملين في المجال الإنساني في الصومال على النحو الذي يمكنهم من إيصال المساعدات الملائمة والفعالة المنقذة للأرواح عبر تنفيذ مشاريع صغيرة تهدف إلى تلبية احتياجات الإنسانية ذات الأولوية القصوى.
وأضاف أن الصندوق يقوم بتعبئة الموارد المالية والفنية اللازمة لضمان تكامل وفعالية الاستجابة الإنسانية.
وتعد هذه المنحة المساهمة الرابعة من نوعها بين المؤسستين في مجال المساعدات الإغاثية العاجلة والدعم التنموي والإنساني حيث قدم الصندوق الكويتي منذ عام 2017 نحو 6ر4 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل ثلاثة مشاريع إنسانية آخرها وقعت في 30 سبتمبر الماضي للمساهمة في دعم صندوق التمويل الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة للسنوات 2024-2025 بمنحة قدرها 5ر2 مليون دولار أمريكي. (النهاية)

ا م م / م م ج


MENAFN24042025000071011013ID1109471353

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث