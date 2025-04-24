(الكويتي للتنمية) يوقع اتفاقية منحة ب5ر2 مليون دولار لدعم عمليات الصندوق الإنساني للصومال

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(الكويتي للتنمية) يوقع اتفاقية منحة ب5ر2 مليون دولار لدعم عمليات الصندوق الإنساني للصومال
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 24 – 4 (كونا) -– وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الخميس اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقدم الصندوق بمقتضاها منحة بمبلغ 5ر2 مليون دولار للمساهمة في دعم عمليات الصندوق الإنساني للصومال للفترة 2025-2026.
وقال الصندوق في بيان صحفي إن اتفاقية المنحة وقعها عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام بالوكالة وليد البحر وعن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مديرة قسم التمويل والشراكات في المكتب ليزا دوتن خلال اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن.
وأوضح البيان أن الصندوق يهدف إلى تقديم الإعانة والخدمات الأساسية ضمن إطار تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للصومال لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من خلال توفير التمويل المباشر للشركاء العاملين في المجال الإنساني في الصومال على النحو الذي يمكنهم من إيصال المساعدات الملائمة والفعالة المنقذة للأرواح عبر تنفيذ مشاريع صغيرة تهدف إلى تلبية احتياجات الإنسانية ذات الأولوية القصوى.
وأضاف أن الصندوق يقوم بتعبئة الموارد المالية والفنية اللازمة لضمان تكامل وفعالية الاستجابة الإنسانية.
وتعد هذه المنحة المساهمة الرابعة من نوعها بين المؤسستين في مجال المساعدات الإغاثية العاجلة والدعم التنموي والإنساني حيث قدم الصندوق الكويتي منذ عام 2017 نحو 6ر4 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل ثلاثة مشاريع إنسانية آخرها وقعت في 30 سبتمبر الماضي للمساهمة في دعم صندوق التمويل الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة للسنوات 2024-2025 بمنحة قدرها 5ر2 مليون دولار أمريكي. (النهاية)
ا م م / م م ج
وقال الصندوق في بيان صحفي إن اتفاقية المنحة وقعها عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام بالوكالة وليد البحر وعن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مديرة قسم التمويل والشراكات في المكتب ليزا دوتن خلال اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن.
وأوضح البيان أن الصندوق يهدف إلى تقديم الإعانة والخدمات الأساسية ضمن إطار تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للصومال لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من خلال توفير التمويل المباشر للشركاء العاملين في المجال الإنساني في الصومال على النحو الذي يمكنهم من إيصال المساعدات الملائمة والفعالة المنقذة للأرواح عبر تنفيذ مشاريع صغيرة تهدف إلى تلبية احتياجات الإنسانية ذات الأولوية القصوى.
وأضاف أن الصندوق يقوم بتعبئة الموارد المالية والفنية اللازمة لضمان تكامل وفعالية الاستجابة الإنسانية.
وتعد هذه المنحة المساهمة الرابعة من نوعها بين المؤسستين في مجال المساعدات الإغاثية العاجلة والدعم التنموي والإنساني حيث قدم الصندوق الكويتي منذ عام 2017 نحو 6ر4 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل ثلاثة مشاريع إنسانية آخرها وقعت في 30 سبتمبر الماضي للمساهمة في دعم صندوق التمويل الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة للسنوات 2024-2025 بمنحة قدرها 5ر2 مليون دولار أمريكي. (النهاية)
ا م م / م م ج
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