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(أتلتيكو مدريد) يهزم (رايو باييكانو) بثلاثية ويعزز موقعه ثالثا بالدوري الإسباني

(أتلتيكو مدريد) يهزم (رايو باييكانو) بثلاثية ويعزز موقعه ثالثا بالدوري الإسباني

2025-04-24 11:19:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 4 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على جاره (رايو باييكانو) بثلاثة أهداف دون رد اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب (طيران الرياض - متروبوليتانو).
وسجل النرويجي ألكسندر سورلوث هدف التقدم مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء فيما أضاف زميله البريطاني كونور كالاغر الهدف الثاني في الدقيقة 45 وفي الشوط الثاني عزز خوليان ألفاريز النتيجة بهدف ثالث وأخير في الدقيقة 77.
وبهذا الانتصار رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 66 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق ست نقاط خلف الوصيف (ريال مدريد) و 10 نقاط خلف المتصدر (برشلونة) في حين تجمد رصيد (رايو) عند 41 نقطة في المركز 11 بالترتيب.
وفي الجولة ذاتها فاز (برشلونة) بهدف نظيف على (مايوركا) يوم الثلاثاء الماضي كما فاز (ريال مدريد) بالنتيجة نفسها ضد جاره (خيتافي) أمس الأربعاء. (النهاية)

ه ن د / ح م ف


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