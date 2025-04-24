(أتلتيكو مدريد) يهزم (رايو باييكانو) بثلاثية ويعزز موقعه ثالثا بالدوري الإسباني

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(أتلتيكو مدريد) يهزم (رايو باييكانو) بثلاثية ويعزز موقعه ثالثا بالدوري الإسباني
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 4 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على جاره (رايو باييكانو) بثلاثة أهداف دون رد اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب (طيران الرياض - متروبوليتانو).
وسجل النرويجي ألكسندر سورلوث هدف التقدم مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء فيما أضاف زميله البريطاني كونور كالاغر الهدف الثاني في الدقيقة 45 وفي الشوط الثاني عزز خوليان ألفاريز النتيجة بهدف ثالث وأخير في الدقيقة 77.
وبهذا الانتصار رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 66 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق ست نقاط خلف الوصيف (ريال مدريد) و 10 نقاط خلف المتصدر (برشلونة) في حين تجمد رصيد (رايو) عند 41 نقطة في المركز 11 بالترتيب.
وفي الجولة ذاتها فاز (برشلونة) بهدف نظيف على (مايوركا) يوم الثلاثاء الماضي كما فاز (ريال مدريد) بالنتيجة نفسها ضد جاره (خيتافي) أمس الأربعاء. (النهاية)
ه ن د / ح م ف
وسجل النرويجي ألكسندر سورلوث هدف التقدم مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء فيما أضاف زميله البريطاني كونور كالاغر الهدف الثاني في الدقيقة 45 وفي الشوط الثاني عزز خوليان ألفاريز النتيجة بهدف ثالث وأخير في الدقيقة 77.
وبهذا الانتصار رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 66 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق ست نقاط خلف الوصيف (ريال مدريد) و 10 نقاط خلف المتصدر (برشلونة) في حين تجمد رصيد (رايو) عند 41 نقطة في المركز 11 بالترتيب.
وفي الجولة ذاتها فاز (برشلونة) بهدف نظيف على (مايوركا) يوم الثلاثاء الماضي كما فاز (ريال مدريد) بالنتيجة نفسها ضد جاره (خيتافي) أمس الأربعاء. (النهاية)
ه ن د / ح م ف
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