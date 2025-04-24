الرئيس الأمريكي: موعد نهائي لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية وبعده سيكون لنا موقف مختلف

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الرئيس الأمريكي: موعد نهائي لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية وبعده سيكون لنا موقف مختلف
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 4 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه حدد موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأعرب عن أمله في إنجازه بسرعة.
أدلى ترامب بتلك التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماعه برئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره.
وقال ترامب إنه واثق من إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكنه أكد أن لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق غير أنه امتنع عن تحديد هذا الموعد.
وتابع: "نريده أن يكون سريعا. لدينا موعد نهائي. بعد ذلك سيكون لدينا موقف مختلف تماما".
وفي إجابة على سؤال صحفي بشأن ما اذا كان يمارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكثر من الروسي بوتين أكد ترامب "ليس لديكم فكرة عن حجم الضغط الذي أمارسه على روسيا. نحن نضغط عليها كثيرا".
وعلى الرغم من انتقاده الرئيس الروسي في منشور في وقت سابق من اليوم بسبب قصف العاصمة الأوكرانية ليل أمس قال ترامب انه لا يزال "يعتقد أن روسيا جادة بشأن التوصل الى سلام" مع أوكرانيا.
وعندما سئل عن التنازلات التي يطالب نظيره الروسي بتقديمها قال إنه يريد من بوتين "وقف الحرب" مضيفا "التوقف عن الاستيلاء على البلاد بأكملها. إنه تنازل كبير جدا".
وقال الرئيس الأمريكي: "سنبذل قصارى جهدنا للعمل مع أوكرانيا. لكنهم فقدوا الكثير من الأراضي".
وفيما يتعلق بأهمية حلف شمال الاطلس (ناتو) أشار ترامب الى ان الحلف "مهم جدا لأوروبا" مؤكدا انه "لما كان قويا بنفس القدر لولا الولايات المتحدة".
ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء النرويجي بترامب لكونه "محفزا لمحادثات السلام".
وقال ستوره: "إنها صورة معقدة لكنها تتطلب إرادة سياسية وضغطا".
وأكد "لقد تبادلنا الأفكار حول ذلك. وأعتقد أن الرئيس وفريقه كانوا منفتحين لسماع وجهة نظرنا". (النهاية)
ر س ر / ه س ص
أدلى ترامب بتلك التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماعه برئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره.
وقال ترامب إنه واثق من إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكنه أكد أن لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق غير أنه امتنع عن تحديد هذا الموعد.
وتابع: "نريده أن يكون سريعا. لدينا موعد نهائي. بعد ذلك سيكون لدينا موقف مختلف تماما".
وفي إجابة على سؤال صحفي بشأن ما اذا كان يمارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكثر من الروسي بوتين أكد ترامب "ليس لديكم فكرة عن حجم الضغط الذي أمارسه على روسيا. نحن نضغط عليها كثيرا".
وعلى الرغم من انتقاده الرئيس الروسي في منشور في وقت سابق من اليوم بسبب قصف العاصمة الأوكرانية ليل أمس قال ترامب انه لا يزال "يعتقد أن روسيا جادة بشأن التوصل الى سلام" مع أوكرانيا.
وعندما سئل عن التنازلات التي يطالب نظيره الروسي بتقديمها قال إنه يريد من بوتين "وقف الحرب" مضيفا "التوقف عن الاستيلاء على البلاد بأكملها. إنه تنازل كبير جدا".
وقال الرئيس الأمريكي: "سنبذل قصارى جهدنا للعمل مع أوكرانيا. لكنهم فقدوا الكثير من الأراضي".
وفيما يتعلق بأهمية حلف شمال الاطلس (ناتو) أشار ترامب الى ان الحلف "مهم جدا لأوروبا" مؤكدا انه "لما كان قويا بنفس القدر لولا الولايات المتحدة".
ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء النرويجي بترامب لكونه "محفزا لمحادثات السلام".
وقال ستوره: "إنها صورة معقدة لكنها تتطلب إرادة سياسية وضغطا".
وأكد "لقد تبادلنا الأفكار حول ذلك. وأعتقد أن الرئيس وفريقه كانوا منفتحين لسماع وجهة نظرنا". (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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