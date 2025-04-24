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الرئيس الأمريكي: موعد نهائي لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية وبعده سيكون لنا موقف مختلف

الرئيس الأمريكي: موعد نهائي لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية وبعده سيكون لنا موقف مختلف

2025-04-24 11:19:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 4 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه حدد موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأعرب عن أمله في إنجازه بسرعة.
أدلى ترامب بتلك التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماعه برئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره.
وقال ترامب إنه واثق من إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكنه أكد أن لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق غير أنه امتنع عن تحديد هذا الموعد.
وتابع: "نريده أن يكون سريعا. لدينا موعد نهائي. بعد ذلك سيكون لدينا موقف مختلف تماما".
وفي إجابة على سؤال صحفي بشأن ما اذا كان يمارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكثر من الروسي بوتين أكد ترامب "ليس لديكم فكرة عن حجم الضغط الذي أمارسه على روسيا. نحن نضغط عليها كثيرا".
وعلى الرغم من انتقاده الرئيس الروسي في منشور في وقت سابق من اليوم بسبب قصف العاصمة الأوكرانية ليل أمس قال ترامب انه لا يزال "يعتقد أن روسيا جادة بشأن التوصل الى سلام" مع أوكرانيا.
وعندما سئل عن التنازلات التي يطالب نظيره الروسي بتقديمها قال إنه يريد من بوتين "وقف الحرب" مضيفا "التوقف عن الاستيلاء على البلاد بأكملها. إنه تنازل كبير جدا".
وقال الرئيس الأمريكي: "سنبذل قصارى جهدنا للعمل مع أوكرانيا. لكنهم فقدوا الكثير من الأراضي".
وفيما يتعلق بأهمية حلف شمال الاطلس (ناتو) أشار ترامب الى ان الحلف "مهم جدا لأوروبا" مؤكدا انه "لما كان قويا بنفس القدر لولا الولايات المتحدة".
ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء النرويجي بترامب لكونه "محفزا لمحادثات السلام".
وقال ستوره: "إنها صورة معقدة لكنها تتطلب إرادة سياسية وضغطا".
وأكد "لقد تبادلنا الأفكار حول ذلك. وأعتقد أن الرئيس وفريقه كانوا منفتحين لسماع وجهة نظرنا". (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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