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الأمم المتحدة تحذر من فجوة رقمية عالمية تهدد بتخلف النساء عن ركب التقدم

الأمم المتحدة تحذر من فجوة رقمية عالمية تهدد بتخلف النساء عن ركب التقدم

2025-04-24 11:19:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 4 (كونا) -- حذرت المديرة التنفيذية لصندوق " التعليم لا ينتظر" بالأمم المتحدة ياسمين شريف اليوم الخميس من فجوة رقمية عالمية تهدد بتخلف أجيال كاملة من النساء عن ركب التقدم مشددة على ضرورة وضعهن في صميم العمل المشترك لتسخير القوة التحويلية للتعليم ليكن جزءا من الثورة الرقمية.
وأوضحت شريف في بيان لها بمناسبة "اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" إن تلك الفجوة تتجلى بشكل أوضح في مناطق النزاعات المسلحة وتغير المناخ والنزوح القسري داعية إلى سد تلك الفجوة عبر تجديد الالتزام بتمويل تعليم النساء.
وأشارت شريف إلى أن عدد النساء اللاتي يستخدمن الإنترنت - وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) - يقل بمقدار 244 مليونا عن الرجال مما يحد من وصولهن إلى التعليم وفرص العمل والابتكار.
وأضافت أن النساء في القارة الإفريقية يجابهن الحواجز الثقافية والتكلفة وقيود التنقل من دون وصول العديد من الفتيات إلى التكنولوجيا والتعلم الرقمي.
كما استشهدت مديرة الصندوق بالتحليلات الحديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تشير إلى أن 90 بالمئة من الفتيات المراهقات والشابات في القارة غير متصلات بالإنترنت مما يعني حرمانهن من الوصول إلى المعلومات والفرص اللامحدودة التي توفرها الشبكة.
وتطرقت شريف إلى المبرر الاقتصادي القوي لدعم وصول الفتيات إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لافتة إلى إمكانية تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 600 مليار يورو (683 مليار دولار) بحلول عام 2027 إذا تضاعفت حصة النساء في القوى العاملة في مجال التكنولوجيا.
ودعت في هذا الصدد إلى كسر بعض القواعد لتمكين الفتيات من تبني التكنولوجيا وخاصة في أفغانستان وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وحثت المسؤولة الأممية على تسريع وتيرة التمويل لضمان حصول الأطفال الذين تقطعت بهم السبل في حالات الطوارئ الإنسانية على التعليم والتكنولوجيا مؤكدة قدرة الفتيات على التغلب على الصعاب وتحقيق النجاح على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.
وأسست الأمم المتحدة صندوق "التعليم لا ينتظر" لدعم جودة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات من أجل اللاجئين والنازحين داخليا وغيرهم من المتضررين من الأزمات بحيث لا يتخلف أحد عن الركب. (النهاية)

ع س ت / ه س ص


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