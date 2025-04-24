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البنك الدولي يطلق مع إيطاليا شراكة جديدة للتنمية في إفريقيا

البنك الدولي يطلق مع إيطاليا شراكة جديدة للتنمية في إفريقيا

2025-04-24 11:19:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 4 (كونا) -- وقع البنك الدولي مع إيطاليا اليوم الخميس اتفاقية لتعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا استكمالا لمساهمات إيطاليا الأخيرة في جهود التنمية متعددة الأطراف وبهدف زيادة دعمها المالي لمؤسسة التنمية الدولية بنحو 25 في المئة وهي ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان المنخفضة الدخل.
وذكر البنك الدولي في بيان صحفي أن "اتفاقية التمويل المشترك ستؤدي إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطة ماتي من أجل إفريقيا وهي المبادرة الإيطالية الرئيسية لتعزيز النمو المنصف من خلال الاستثمارات في الطاقة والبنية التحتية ورأس المال البشري".
وأضاف البيان أن الصيغة النهائية للاتفاقية وضعت خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى تعزيز التزام إيطاليا تجاه المؤسسة الدولية للتنمية.
وأوضح ان الاتفاقية تعمل على تعزيز المساهمة المرتقبة من جانب إيطاليا في رأس المال المختلط الذي سيصدره البنك الدولي للانشاء والتعمير.
من جهته أشاد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا بهذه الشراكة قائلا "هذه الاتفاقية ستسمح لنا بالمشاركة في تمويل المشاريع ذات الأولوية وتوسيع نطاق الأثر المطلوب ووضع هيكل أكثر كفاءة لتحقيق النتائج على أرض الواقع".
وأضاف بانغا ان "الاتفاقية تعكس تضافر الجهود الدولية وتتسق مع مصالحنا الإستراتيجية المشتركة وهي خلق فرص العمل وتوفير الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي وتفعيل التكامل الإقليمي".
وأوضح ان هذه الاتفاقية تفتح آفاق العمل والتعاون بين إيطاليا والبنك الدولي لدعم المشاريع التي تلبي الاحتياجات الإنمائية للبلدان المعنية فضلا عن دعم تحقيق أهداف خطة ماتي لبناء شراكات على قدم المساواة مع البلدان الإفريقية من أجل المستقبل.
وأشار اتلى ان هذه الخطة تؤكد على القيام باستثمارات ملموسة في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والمياه والصحة والتعليم والتدريب المهني ويأتي على رأس الأولويات خلق فرص العمل.
وقال ان هذا التعاون يتسق مع المبادرات العالمية الأخرى مثل مبادرة "المهمة 300" التي يقودها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بهدف توفير الكهرباء لنحو 300 مليون إفريقي بحلول عام 2030.
من جانبه شدد وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي على الضرورة الملحة لمثل هذه الجهود قائلا إن "التحديات التي تواجه إفريقيا تتطلب العمل وليس الأقوال".(النهاية)

ا م م / ه س ص


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