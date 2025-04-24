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مخاوف عدم اليقين تطغى على نقاشات اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين

مخاوف عدم اليقين تطغى على نقاشات اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين

2025-04-24 11:19:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 24 - 4 (كونا) -- استحوذت المناقشات حول "عدم اليقين" الاقتصادي على حيز كبير من جلسات ومباحثات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في واشنطن منذ الاثنين الماضي.
وشهد اليوم الخميس وهو اليوم الرابع من الاجتماعات جلسة تحت عنوان "نقاش حول الاقتصاد العالمي: النمو والمرونة في عالم من عدم اليقين" في وقت باتت توترات الرسوم الجمركية تلقي بظلال من الشك والمخاوف على توقعات وآفاق الاقتصاد والتجارة الدولية ولا سيما أن العالم لا يزال يشعر ببعض التأثيرات الاقتصادية الموروثة عن جائحة كورونا.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال الجلسة إن "الناس قلقون إزاء التضخم ولا يعرفون ما يفعلون. إننا نتوقع أن يستمر التضخم لكن بوتيرة أكثر بطئا، وأن يكون مختلفا من بلد لآخر".
وأضافت غورغييفا أن الاقتصاد خلال العام المقبل سيكون أكثر مرونة وأفضل أداء مؤكدة أن "الذكاء الاصطناعي يعتبر عاملا كبيرا في اقتصادنا ومن المهم جدا أن يكون موجودا. نريد أن نرى اقتصادا عالميا متكاملا بشكل جيد ديناميكيا للغاية ومبتكرا".
ومن جانبها قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز إن من الواجب أن يتم "حل القضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والحواجز التجارية، ليس فقط بالنسبة للمملكة المتحدة، وإنما بالنسبة للاقتصاد العالمي لأن هناك اختلالات جوهرية في هذا الاقتصاد".
وأكدت ريفز أن "الحاجة قائمة إلى حوار مع الولايات المتحدة بنوع من البراغماتية" مشيرة إلى العديد من الدول لديها مشاكل حقيقة مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وقال وزير المالية الألماني يورغ كوكيس إن من المهم أن يكون هناك "مسار رسمي للتفاوض" مع الولايات المتحدة بحيث يتم ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي معتبرا أن ذلك قد يكون أكثر جدوائية من أن تتفاوض كل دولة أوروبية بوحدها" مع واشنطن.
وتعد اجتماعات الربيع إلى جانب اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مناسبة سنوية لصناع السياسة والقرار والخبراء الدوليين لمناقشة أبرز الملفات العالمية والإقليمية.
وعقدت اجتماعات الخريف السنوية الأخيرة أواخر أكتوبر الماضي العاصمة في واشنطن، حيث بحث المشاركون قضايا تشمل الديون وتحقيق النمو وغيرها من مختلف التحديات العالمية.
(النهاية)

ع س ج / ه س ص


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