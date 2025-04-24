موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعرب عن اعتزازه بالأخوة التي تجمعه بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويؤكد أن علاقات البلدين الشقيقين نموذج للتعاون البناء والمثمر القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

الكويت - وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد عمق علاقات الصداقة العريقة والعميقة بين فرنسا والكويت ولاسيما في الدبلوماسية والاقتصاد والدفاع.

الكويت - رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الفريق كافو دراغون يزور قاعدة سالم الصباح الجوية ويطلع على مراكز القيادة والسيطرة وحظائر الطائرات ووحدات الصيانة والدعم الفني ومركز تدريب وتأهيل الطيارين.

إسلام أباد - باكستان تطرد دبلوماسيين من الهند وتغلق معبرها البري ومجالها الجوي أمامها وتهدد باستخدام القوة ردا على تعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند..وسط توتر متصاعد بين الجارتين النوويتين عقب الهجوم الذي وقع في الشطر الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه (أو ما تسميه الهند ولاية جامو وكشمير) والذي تتهم باكستان بالوقوف وراءه.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه حدد موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية - الأوكرانية ولكن بعده سيكون له موقف مختلف تماما.

بيروت - لبنان يعدل قانونه الشهير "السرية المصرفية" بما يتيح رفع السرية المصرفية في خطوة كبرى لمكافحة الفساد وغسل الأموال وإصلاح النظام المالي في البلاد.

لندن - الحكومة البريطانية تقرر رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا وتتعهد بدعم تحول شامل في البلاد يضمن حقوق الانسان وتقديم المساعدات الإنسانية بلا قيد وتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيمياوية والتصدي للإرهاب. (النهاية) ه س ص