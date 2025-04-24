موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
الكويت - وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد عمق علاقات الصداقة العريقة والعميقة بين فرنسا والكويت ولاسيما في الدبلوماسية والاقتصاد والدفاع.
الكويت - رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الفريق كافو دراغون يزور قاعدة سالم الصباح الجوية ويطلع على مراكز القيادة والسيطرة وحظائر الطائرات ووحدات الصيانة والدعم الفني ومركز تدريب وتأهيل الطيارين.
إسلام أباد - باكستان تطرد دبلوماسيين من الهند وتغلق معبرها البري ومجالها الجوي أمامها وتهدد باستخدام القوة ردا على تعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند..وسط توتر متصاعد بين الجارتين النوويتين عقب الهجوم الذي وقع في الشطر الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه (أو ما تسميه الهند ولاية جامو وكشمير) والذي تتهم باكستان بالوقوف وراءه.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه حدد موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية - الأوكرانية ولكن بعده سيكون له موقف مختلف تماما.
بيروت - لبنان يعدل قانونه الشهير "السرية المصرفية" بما يتيح رفع السرية المصرفية في خطوة كبرى لمكافحة الفساد وغسل الأموال وإصلاح النظام المالي في البلاد.
لندن - الحكومة البريطانية تقرر رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا وتتعهد بدعم تحول شامل في البلاد يضمن حقوق الانسان وتقديم المساعدات الإنسانية بلا قيد وتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيمياوية والتصدي للإرهاب. (النهاية) ه س ص
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