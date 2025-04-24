مسؤولو بنوك يشاركون في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر ومعرض الابتكار

مسؤولو بنوك يشاركون في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر ومعرض الابتكار
شارك مسؤولون تنفيذيون من بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي ضمن حلقة نقاشية بعنوان: «المستقبل المالي: قيادة الابتكار ضمن القطاع المصرفي المحلي في مجال السكن الاجتماعي» والتي عُقِدَت على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي لعام 2025.
ومن بنك البحرين الوطني، تولى هشام أبو الفتح رئيس تنفيذي – الاتصالات المؤسسية إدارة الجلسة التي شارك بها صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي – الخدمات المصرفية للأفراد، بينما مثل بنك البحرين الإسلامي، فيصل العبدالله الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد. وقد تم تسليط الضوء على دور المؤسسات المالية في تمكين الإسكان المُيسر، والتطرق الى مدى إسهام المنصات الرقمية في تبسيط عملية التمويل، علاوة على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لدعم مبادرات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
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