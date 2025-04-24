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مسؤولو بنوك يشاركون في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر ومعرض الابتكار

مسؤولو بنوك يشاركون في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر ومعرض الابتكار

2025-04-24 11:19:20
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

شارك‭ ‬مسؤولون‭ ‬تنفيذيون‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬ضمن‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬المستقبل‭ ‬المالي‭: ‬قيادة‭ ‬الابتكار‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬عُقِدَت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لعام‭ ‬2025‭.‬

ومن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬تولى‭ ‬هشام‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬ ‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬إدارة‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬بها‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬ ‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬بينما‭ ‬مثل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬فيصل‭ ‬العبدالله‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الإسكان‭ ‬المُيسر،‭ ‬والتطرق‭ ‬الى‭ ‬مدى‭ ‬إسهام‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬عملية‭ ‬التمويل،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬لدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

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