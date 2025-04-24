الأهلي المتحد يشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

دعا‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬جناحه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬2025م،‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬وتأتي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزام‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بدفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭.‬

في‭ ‬إطار‭ ‬جهوده‭ ‬المتواصلة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار،‭ ‬يقيم‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬جناحاً‭ ‬خاصاً‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬حيث‭ ‬تتاح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬التمويل‭ ‬لتقديم‭ ‬استشارات‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬وحلولاً‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬لمشاريع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬رسالة‭ ‬البنك‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬السكنية‭ ‬بأسعار‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منتجات‭ ‬مالية‭ ‬حديثة‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬الابتكار‭ ‬2025م‭ ‬سيجمع‭ ‬أهم‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬والمطورون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬استكشاف‭ ‬أفكار‭ ‬وحلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭. ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬معروف‭ ‬باستضافته‭ ‬لبعض‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وإبراز‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والسياحة‭.‬

وعلق‭ ‬د‭. ‬شادي‭ ‬زهران،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعتز‭ ‬بمشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يتناغم‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭. ‬كما‭ ‬يُبرز‭ ‬حضورُنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬التزامنا‭ ‬بتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬لقطاع‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬مستدامة‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬استمراراً‭ ‬لسجله‭ ‬الحافل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬المبتكرة‭ ‬لقطاع‭ ‬الإسكان‭. ‬ولطالما‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬على‭ ‬البحرينيين‭ ‬امتلاك‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬معدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬على‭ ‬التمويلات‭ ‬العقارية،‭ ‬ومزايا‭ ‬إضافية،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬إرشادية‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬متخصصين‭.‬

الزوار‭ ‬مدعوون‭ ‬لزيارة‭ ‬جناح‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬للتعرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬خدماته‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمويل‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭.‬