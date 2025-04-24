الأهلي المتحد يشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي

الأهلي المتحد يشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي
دعا البنك الأهلي المتحد الحضور إلى زيارة جناحه في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025م، الذي استمر حتى اليوم 25 أبريل في مركز البحرين العالمي للمعارض. وتأتي المشاركة في هذا الحدث المهم تأكيداً لالتزام البنك الأهلي المتحد بدفع عجلة الابتكار ودعم التنمية المستدامة في قطاع السكن الاجتماعي.
في إطار جهوده المتواصلة للحفاظ على الريادة في مجال الابتكار، يقيم البنك الأهلي المتحد جناحاً خاصاً في المعرض حيث تتاح للزوار فرصة التواصل مع فريق البنك من خبراء التمويل لتقديم استشارات مصممة خصيصاً وحلولاً مالية مبتكرة لمشاريع السكن الاجتماعي. تعكس هذه المبادرة رسالة البنك الهادفة إلى تمكين الأفراد والأسر من خلال توفير الخدمات السكنية بأسعار في متناول اليد من خلال منتجات مالية حديثة.
جدير بالذكر أن مؤتمر الابتكار 2025م سيجمع أهم الجهات المعنية، بمن فيهم صناع القرار والمطورون والمؤسسات المالية، وذلك بهدف استكشاف أفكار وحلول مبتكرة في قطاع السكن الاجتماعي. مركز البحرين العالمي للمعارض معروف باستضافته لبعض من أهم الفعاليات الدولية، وهو يوفر منصة مثالية لتعزيز التعاون وإبراز ريادة مملكة البحرين في الابتكار والسياحة.
وعلق د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد على مشاركة البنك في المؤتمر، بالقول: «نحن نعتز بمشاركتنا في هذا الحدث الهام الذي يتناغم مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية لتحقيق النمو القائم على الابتكار. كما يُبرز حضورُنا في هذا المؤتمر التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الإسكان في البحرين، مع المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المبنية على أسس مستدامة».
وتأتي مشاركة البنك الأهلي المتحد في هذا المؤتمر استمراراً لسجله الحافل في تقديم الحلول التمويلية المبتكرة لقطاع الإسكان. ولطالما حرص البنك على دعم المبادرات التي تسهل على البحرينيين امتلاك الوحدات السكنية، وذلك من خلال تقديم معدلات ربح تنافسية على التمويلات العقارية، ومزايا إضافية، وتوجيهات إرشادية من خبراء متخصصين.
الزوار مدعوون لزيارة جناح البنك الأهلي المتحد في مركز البحرين العالمي للمعارض خلال المؤتمر للتعرف عن قرب على خدماته الفريدة في مجال تمويل السكن الاجتماعي.
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