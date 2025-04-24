"التطوير العمراني": الانتهاء من تخطيط 96 منطقة لتلبية الاحتياجات الإسكانية

"التطوير العمراني": الانتهاء من تخطيط 96 منطقة لتلبية الاحتياجات الإسكانية
واصل مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025 أعماله لليوم الثاني، حيث أبرزت الجلسات جهود مملكة البحرين في تحقيق تركيز عمراني متوازن يراعي الجوانب السكنية والاقتصادية والتنموية.
وفي مداخلة له، أوضح المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن البحرين تسعى إلى تحقيق تركيز عمراني متوازن ضمن إطار المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني الذي اكتمل في عام 2017. مشيرا إلى أن حكومة البحرين أتمت تخطيط 96 منطقة في مختلف أنحاء المملكة لتلبية الاحتياجات الإسكانية، مع تخصيص 70 % من هذه المخططات لأغراض السكن بمستويات كثافة مختلفة.
وأكد الخياط أن البحرين حرصت على إنشاء مدن متكاملة منذ تاريخ العمل الاسكاني في الوزارة مثل مدينة عيسى ومدينة حمد، والتي تشمل كافة المرافق والخدمات الضرورية، بالإضافة إلى تخصيص قسائم تدعم الاستثمار والأسواق لخلق فرص عمل داخل المناطق السكنية، وكشف عن أن العمل جارٍ حاليًا على تحديث المخطط الهيكلي الوطني، ومراجعة كافة الاستراتيجيات العشر، مع تركيز خاص على استراتيجية السكن.
كما تناولت الجلسة التي عقدت تحت عنوان: النمو الاقتصادي والإسكان الاجتماعي: تحقيق التوازن من أجل التنمية المستدامة، مداخلات لكل من عبد العزيز الكريديس، الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) من المملكة العربية السعودية، والمهندس حمد علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان من سلطنة عمان، والدكتورة شيبرا نارانغ سوري، من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث ناقشوا التحديات والحلول المبتكرة في مجال الإسكان الاجتماعي. وأكد المشاركون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرين إلى تجربة البحرين في الشراكة مع القطاع الخاص والتركيز عليه كمحرك اقتصادي خصوصًا في قطاعي الإسكان والتوظيف، مشيرين إلى إطلاق منصة «بيتي» الإلكترونية لعرض المساكن والأراضي المتوفرة، إلى جانب توفير برامج تمويلية متنوعة لتسهيل حصول المواطنين على السكن المناسب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية