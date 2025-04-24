"التطوير العمراني": الانتهاء من تخطيط 96 منطقة لتلبية الاحتياجات الإسكانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

واصل‭ ‬مؤتمر‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬2025‭ ‬أعماله‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬أبرزت‭ ‬الجلسات‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تركيز‭ ‬عمراني‭ ‬متوازن‭ ‬يراعي‭ ‬الجوانب‭ ‬السكنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتنموية‭.‬

وفي‭ ‬مداخلة‭ ‬له،‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الخياط،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تركيز‭ ‬عمراني‭ ‬متوازن‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬اكتمل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬أتمت‭ ‬تخطيط‭ ‬96‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخططات‭ ‬لأغراض‭ ‬السكن‭ ‬بمستويات‭ ‬كثافة‭ ‬مختلفة‭.‬

وأكد‭ ‬الخياط‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مدن‭ ‬متكاملة‭ ‬منذ‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬الاسكاني‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬مثل‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ومدينة‭ ‬حمد،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬كافة‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬الضرورية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬قسائم‭ ‬تدعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬والأسواق‭ ‬لخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬داخل‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية،‭ ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬حاليًا‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬المخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬الوطني،‭ ‬ومراجعة‭ ‬كافة‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬العشر،‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬السكن‭.‬

كما‭ ‬تناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإسكان‭ ‬الاجتماعي‭: ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مداخلات‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الكريديس،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمؤسسة‭ ‬الإسكان‭ ‬التنموي‭ ‬الأهلية‭ (‬سكن‭) ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والمهندس‭ ‬حمد‭ ‬علي‭ ‬النزواني،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬للإسكان‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬والدكتورة‭ ‬شيبرا‭ ‬نارانغ‭ ‬سوري،‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشوا‭ ‬التحديات‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسكان‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والتركيز‭ ‬عليه‭ ‬كمحرك‭ ‬اقتصادي‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الإسكان‭ ‬والتوظيف،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بيتي‮»‬‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعرض‭ ‬المساكن‭ ‬والأراضي‭ ‬المتوفرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬تمويلية‭ ‬متنوعة‭ ‬لتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬المناسب‭.‬