الإسكان والتخطيط العمراني توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

وقعت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وجمعية‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬البحرينية‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬ودعم‭ ‬المسيرة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وإسهام‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬إبراهيم‭ ‬المناعي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وبالخصوص‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬من‭ ‬شريك‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإسكانية،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بدور‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشارت‭ ‬المناعي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬هندسية‭ ‬للمواطنين‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بأفضل‭ ‬وأجود‭ ‬المواصفات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬فائق‭ ‬جمعة‭ ‬منديل،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية،‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬والمنشودة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬وإشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭.‬