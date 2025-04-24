الإسكان والتخطيط العمراني توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية

الإسكان والتخطيط العمراني توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية
وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجمعية المكاتب الهندسية البحرينية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك ودعم المسيرة الإسكانية، وتبادل الخبرات بما يحقق الأهداف المشتركة، والارتقاء بجودة الخدمات الإسكانية، وإسهام المكاتب الهندسية البحرينية في المشاريع الإسكانية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، أكدت فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص وبالخصوص المكاتب الهندسية لما يمثله القطاع الهندسي من شريك مهم في عملية تطوير الخدمات والمشاريع الإسكانية، مشيدةً بدور المكاتب الهندسية البحرينية في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين.
وأشارت المناعي إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توفير خدمات هندسية للمواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، بأفضل وأجود المواصفات، بالإضافة إلى تعزيز دور المكاتب الهندسية في المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
بدوره، أكد المهندس فائق جمعة منديل، رئيس جمعية المكاتب الهندسية، أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والتنسيق المستمر بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة والمنشودة، مشيداً بدور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وإشراك القطاع الهندسي في المشاريع التطويرية.
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