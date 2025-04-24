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"ديار المحرق" تفتح مجال تملك قسائم "الوَسم" بالاستفادة من "تسهيل+"

"ديار المحرق" تفتح مجال تملك قسائم "الوَسم" بالاستفادة من "تسهيل+"

2025-04-24 11:19:17
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬والمُقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬وحتى‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيشهد‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭ ‬كأحدث‭ ‬خيار‭ ‬تمويلي‭ ‬تقدمه‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭. ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬تفتح‭ ‬المجال‭ ‬لتملك‭ ‬قسائم‭ ‬الأراضي‭ ‬المُدرجة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الوَسم‮»‬‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬تمويل‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لديار‭ ‬المحرق‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يُشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬ضمن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬2025‮«‬،‭ ‬وعرض‭ ‬قسائم‭ ‬‮«‬الوَسم‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬البارز،‭ ‬وتوفيرها‭ ‬للتملك‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬الخيارات‭ ‬التمويلية‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭. ‬ونطمح‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لتمكين‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬حلم‭ ‬بناء‭ ‬بيت‭ ‬العمر‭ ‬وسط‭ ‬مجتمعات‭ ‬عصرية‭ ‬متكاملة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الخيارات‭ ‬المطروحة‭ ‬أمامهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬إيماننا‭ ‬بأهمية‭ ‬توطيد‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الإسكان‮»‬‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأن‭ ‬الوَســم‭ ‬هــو‭ ‬المشــروع‭ ‬الأول‭ ‬فــي‭ ‬الجــزر‭ ‬الشــمالية‭ ‬لديار‭ ‬المحرق،‭ ‬ويتميز‭ ‬بموقع‭ ‬فريد‭ ‬واستثنائي‭ ‬كونه‭ ‬مُحاط‭ ‬بالمراكز‭ ‬التجارية‭ ‬الراقية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭ ‬ويتميز‭ ‬بشوارع‭ ‬واسعة‭ ‬بمساحة‭ ‬20‭ ‬متر‭. ‬وهو‭ ‬يوفر‭ ‬قسائم‭ ‬أراضــي‭ ‬ســكنية‭ ‬بمســاحات‭ ‬مختلفــة،‭ ‬تتضمــن‭ ‬58‭ ‬قسيمة‭ ‬حصريــة‭ ‬علــى‭ ‬الواجهــة‭ ‬المائيــة‭ ‬بمســاحات‭ ‬تبــدأ‭ ‬مــن‭ ‬360‭ ‬متــر‭ ‬مربع،‭ ‬بالإضافــة‭ ‬إلــى‭ ‬81‭ ‬قسيمة‭ ‬ســكنية‭ ‬داخلية‭ ‬تبدأ‭ ‬مساحتها‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬302‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬وسيشهد‭ ‬المعرض‭ ‬عرض‭ ‬خاص‭ ‬لمشروع‭ ‬الوسم‭ ‬باسعار‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬91 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بما‭ ‬يتلائم‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬تسهيل‭+.‬

وتُعد‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬السكنية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬تتسم‭ ‬بطابعها‭ ‬الفاخر‭ ‬ورفاهيتها‭ ‬المغايرة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬السكن‭ ‬وسبل‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬الراقية‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬المزيج‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬تأصل‭ ‬نموذج‭ ‬المدينة‭ ‬العصرية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والمستقبلية‭.‬

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