"ديار المحرق" تفتح مجال تملك قسائم "الوَسم" بالاستفادة من "تسهيل+"

"ديار المحرق" تفتح مجال تملك قسائم "الوَسم" بالاستفادة من "تسهيل+"
أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بمملكة البحرين، عن مشاركتها في «مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2025»، والمُقام تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض.
يُشار إلى أن المؤتمر سيشهد تقديم «تسهيل+» كأحدث خيار تمويلي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع بنك الإسكان. وبالتزامن مع ذلك، ديار المحرق تفتح المجال لتملك قسائم الأراضي المُدرجة في مشروع «الوَسم» بالاستفادة من تمويل «تسهيل+».
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لديار المحرق قائلًا: «يُشرفنا أن نكون ضمن المشاركين في «مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2025«، وعرض قسائم «الوَسم» من خلال هذا الحدث العقاري البارز، وتوفيرها للتملك بالاستفادة من أحدث الخيارات التمويلية «تسهيل+». ونطمح بهذه الخطوة لتمكين مزيدٍ من المواطنين من تحقيق حلم بناء بيت العمر وسط مجتمعات عصرية متكاملة، علاوة على الإسهام في تنويع الخيارات المطروحة أمامهم، وهو ما يعكس مدى إيماننا بأهمية توطيد أوجه التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابًا على تعزيز قطاع الإسكان».
وجدير بالذكر بأن الوَســم هــو المشــروع الأول فــي الجــزر الشــمالية لديار المحرق، ويتميز بموقع فريد واستثنائي كونه مُحاط بالمراكز التجارية الراقية والمؤسسات التعليمية العالمية المرموقة ويتميز بشوارع واسعة بمساحة 20 متر. وهو يوفر قسائم أراضــي ســكنية بمســاحات مختلفــة، تتضمــن 58 قسيمة حصريــة علــى الواجهــة المائيــة بمســاحات تبــدأ مــن 360 متــر مربع، بالإضافــة إلــى 81 قسيمة ســكنية داخلية تبدأ مساحتها من حوالي 302 متر مربع. وسيشهد المعرض عرض خاص لمشروع الوسم باسعار تبدأ من 91 , 000 دينار بحريني بما يتلائم مع برنامج تسهيل+.
وتُعد ديار المحرق أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين حيث تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة التي توفر من خلالها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية الراقية. يأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والصحية التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.
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