وزيرة السياحة تستقبل وفد مجموعة الصداقة الروسية البحرينية
أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية تشهد تطورًا مستمرًا يعكس الحرص المتبادل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع السياحة، الذي يشكل رافدًا مهمًا للتقارب الحضاري والثقافي بين الشعوب.
جاء ذلك خلال استقبالها وفد مجموعة الصداقة الروسية البحرينية التابعة لمجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، برئاسة محمد أحمدوف نائب رئيس لجنة السياسات الاجتماعية بمجلس الاتحاد، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.
وأشارت الصيرفي إلى أهمية التعاون مع الجانب الروسي في استقطاب السياح من روسيا الاتحادية، من خلال الترويج المشترك، وبحث فرص إقامة فعاليات ووجهات جاذبة لهم في مملكة البحرين.
بدورهم، ثمّن أعضاء وفد مجموعة الصداقة الروسية البحرينية الجهود التي تبذلها وزارة السياحة في تعزيز مكانة البحرين ووضعها على خارطة السياحة العالمية، مؤكدين تطلعهم إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والثقافية.
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