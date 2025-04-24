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وزيرة السياحة تستقبل وفد مجموعة الصداقة الروسية البحرينية

وزيرة السياحة تستقبل وفد مجموعة الصداقة الروسية البحرينية

2025-04-24 11:19:17
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬رافدًا‭ ‬مهمًا‭ ‬للتقارب‭ ‬الحضاري‭ ‬والثقافي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبالها‭ ‬وفد‭ ‬مجموعة‭ ‬الصداقة‭ ‬الروسية‭ ‬البحرينية‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالجمعية‭ ‬الفيدرالية‭ ‬لروسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬أحمدوف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السياسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بمجلس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشارت‭ ‬الصيرفي‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الترويج‭ ‬المشترك،‭ ‬وبحث‭ ‬فرص‭ ‬إقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬ووجهات‭ ‬جاذبة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بدورهم،‭ ‬ثمّن‭ ‬أعضاء‭ ‬وفد‭ ‬مجموعة‭ ‬الصداقة‭ ‬الروسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬ووضعها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬تطلعهم‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياحية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭.‬

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