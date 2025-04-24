تغطية الإصدار 39 من سندات التنمية الحكومية

تغطية الإصدار 39 من سندات التنمية الحكومية
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 39 ISIN BH 0006 L 926 V 8)) من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة الإصدار 200 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق تبلغ سنتين تبدأ في 29 أبريل 2025 إلى 29 أبريل 2027. ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات 5.75 % علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 308 % .
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