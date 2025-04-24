تغطية الإصدار 39 من سندات التنمية الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬رقم‭ ‬39‭ ‬ ISIN ‭ ‬ BH 0006 L 926 V 8‭)) ‬من‭ ‬سندات‭ ‬التنمية‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الإصدار‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬تبلغ‭ ‬سنتين‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬أبريل‭ ‬2027‭. ‬ويبلغ‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬لهذه‭ ‬السندات‭ ‬5‭.‬75 % ‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬بنسبة‭ ‬308 % ‭.‬