"تمكين" يخرِّج الدفعة الثانية من برنامج "التطور التنفيذي للمرأة القيادية" بالتعاون مع جامعة إتش إي سي باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬التطور‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمرأة‭ ‬القيادية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬القيادات‭ ‬التنفيذية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬إتش‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬باريس‭ (‬ HEC ‭ ‬ Paris ‭) ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬النسائية‭.‬

وشهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬تخريج‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬البحرينية‭ ‬كدفعة‭ ‬ثانية،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬يستهدف‭ ‬تدريب‭ ‬90‭ ‬قائدة‭ ‬بحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬شملت‭ ‬هذه‭ ‬الدفعة‭ ‬مشاركات‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الأحجام‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬وشركات‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة،‭ ‬وشركات‭ ‬عائلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبرى‭. ‬وركز‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتقدمة‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬مجموعةً‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البيئات‭ ‬القيادية‭ ‬المعقدة،‭ ‬ومهارات‭ ‬التأثير‭ ‬والإقناع،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات،‭ ‬وتبني‭ ‬مفهوم‭ ‬القيادة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الأهداف‭.‬

وتم‭ ‬تقديم‭ ‬البرنامج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬إتش‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬باريس‭ (‬ HEC ‭ ‬ Paris ‭) ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتتمتع‭ ‬بسمعة‭ ‬عالمية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الإداري‭ ‬والبحث‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬القيادات‭ ‬البحرينية‭ ‬النسائية‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتميّز‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمملكة‭.‬

يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬وتنافسية‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتزويد‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالمهارات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منح‭ ‬الأولوية‭ ‬لنمو‭ ‬ورقمنة‭ ‬واستدامة‭ ‬المؤسسات‭ ‬ودعم‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬لتعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.‬