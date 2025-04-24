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"تمكين" يخرِّج الدفعة الثانية من برنامج "التطور التنفيذي للمرأة القيادية" بالتعاون مع جامعة إتش إي سي باريس

"تمكين" يخرِّج الدفعة الثانية من برنامج "التطور التنفيذي للمرأة القيادية" بالتعاون مع جامعة إتش إي سي باريس

2025-04-24 11:19:15
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬التطور‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمرأة‭ ‬القيادية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬القيادات‭ ‬التنفيذية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬إتش‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬باريس‭ (‬ HEC ‭ ‬ Paris ‭) ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬النسائية‭.‬

وشهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬تخريج‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬البحرينية‭ ‬كدفعة‭ ‬ثانية،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬يستهدف‭ ‬تدريب‭ ‬90‭ ‬قائدة‭ ‬بحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬شملت‭ ‬هذه‭ ‬الدفعة‭ ‬مشاركات‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الأحجام‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬وشركات‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة،‭ ‬وشركات‭ ‬عائلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبرى‭. ‬وركز‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتقدمة‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬مجموعةً‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البيئات‭ ‬القيادية‭ ‬المعقدة،‭ ‬ومهارات‭ ‬التأثير‭ ‬والإقناع،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات،‭ ‬وتبني‭ ‬مفهوم‭ ‬القيادة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الأهداف‭.‬

وتم‭ ‬تقديم‭ ‬البرنامج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬إتش‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬باريس‭ (‬ HEC ‭ ‬ Paris ‭) ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتتمتع‭ ‬بسمعة‭ ‬عالمية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الإداري‭ ‬والبحث‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬القيادات‭ ‬البحرينية‭ ‬النسائية‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتميّز‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمملكة‭.‬

يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬وتنافسية‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتزويد‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالمهارات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منح‭ ‬الأولوية‭ ‬لنمو‭ ‬ورقمنة‭ ‬واستدامة‭ ‬المؤسسات‭ ‬ودعم‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬لتعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

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