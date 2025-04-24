"البحرين الوطني" يبرم اتفاقيات استراتيجية مع نخبة من شركات التطوير العقاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أبرم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬خمس‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬عقارية‭ ‬رائدة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬2025‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬وحتى‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬وقد‭ ‬جمع‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬البارز‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالملف‭ ‬الإسكاني‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬جناح‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬التالية‭: ‬إيرا،‭ ‬كيان،‭ ‬بيست‭ ‬لوكيشن،‭ ‬وبوابة‭ ‬الجنبية،‭ ‬وبوابة‭ ‬دلمون،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬تزويد‭ ‬المواطنين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بمجموعة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬العقارية‭ ‬المدعومة‭ ‬بحلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مثل‭: ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭ ‬الجديد‭. ‬وسيتم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬حِدة،‭ ‬لتيسير‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬العقارات‭ ‬للعملاء،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تملّك‭ ‬بيت‭ ‬العمر‭. ‬وعليه،‭ ‬سيعمل‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬محفظة‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري،‭ ‬لتشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬أكثر‭ ‬تنوعًا‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬والقسائم‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المشترين‭ ‬المحتملين‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬الرائدة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الهادف‭ ‬لتيسير‭ ‬عملية‭ ‬تملّك‭ ‬عقارات‭ ‬للعملاء‭ ‬المؤهلين‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬خدماتنا‭ ‬التمويلية‭ ‬والاستشارية‭ ‬وخبرات‭ ‬شركائنا‭ ‬بالقطاع،‭ ‬سنتمكن‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬طموحات‭ ‬المواطنين‭ ‬لشراء‭ ‬بيت‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‮»‬‭.‬

يؤكد‭ ‬النهج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات،‭ ‬مساعي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الرامية‭ ‬لتبسيط‭ ‬عملية‭ ‬تمويل‭ ‬المشترين‭ ‬المؤهلين‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للعمل‭ ‬كحلقة‭ ‬وصل‭ ‬بين‭ ‬العملاء‭ ‬والمطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬المعتمدين‭. ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬البنك‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬تصب‭ ‬لصالح‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭.‬