"البحرين الوطني" يبرم اتفاقيات استراتيجية مع نخبة من شركات التطوير العقاري
أبرم بنك البحرين الوطني ( NBB ) خمس مذكرات تفاهم مع شركات عقارية رائدة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2025 خلال الفترة الممتدة من 23 وحتى 25 أبريل الجاري بمركز البحرين العالمي للمعارض. وقد جمع هذا الحدث العقاري البارز نخبة من أبرز الجهات المعنية من القطاع الخاص، وذلك بهدف توحيد الجهود الرامية لتحقيق التطلعات الوطنية المتعلقة بالملف الإسكاني.
وقد شهد جناح بنك البحرين الوطني توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات العقارية التالية: إيرا، كيان، بيست لوكيشن، وبوابة الجنبية، وبوابة دلمون، والتي تنص تزويد المواطنين المؤهلين للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، بمجموعة أوسع من الخيارات العقارية المدعومة بحلول تمويلية مثل: برنامج «تسهيل+» الجديد. وسيتم التعاون مع كل شركة على حِدة، لتيسير عملية شراء العقارات للعملاء، ومساعدتهم على تملّك بيت العمر. وعليه، سيعمل البنك على توسعة محفظة حلول التمويل العقاري، لتشمل مجموعة أكثر تنوعًا من الوحدات والقسائم التي تلبي احتياجات المشترين المحتملين.
وفي تعليقه حول هذه الشراكات، قال السيد صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي – الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «يسرنا أن نتعاون مع نخبة من الشركات العقارية الرائدة، في خطوة تعكس التزامنا الهادف لتيسير عملية تملّك عقارات للعملاء المؤهلين ضمن برامج السكن الاجتماعي. ومن خلال الجمع بين خدماتنا التمويلية والاستشارية وخبرات شركائنا بالقطاع، سنتمكن من تلبية طموحات المواطنين لشراء بيت العمر في مختلف أنحاء المملكة على نحو أكثر كفاءة».
يؤكد النهج الاستراتيجي القائم على عقد الشراكات، مساعي بنك البحرين الوطني الرامية لتبسيط عملية تمويل المشترين المؤهلين وتمكينهم من الاستفادة من برامج التمويلات الإسكانية، بالإضافة للعمل كحلقة وصل بين العملاء والمطورين العقاريين المعتمدين. كما يواصل البنك عقد شراكات تصب لصالح تحقيق أهداف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين على المدى البعيد.
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