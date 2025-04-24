وزيرة التنمية المستدامة تستقبل السفير السعودي
استقبلت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، أكّدت عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تنامٍ مستمر على كافة الأصعدة، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية، بما يعزز التكامل في تحقيق التطلعات المشتركة. من جانبه أكد السفير، مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، ولا سيما المجالات التنموية والاقتصادية بما يتماشى مع رؤى البلدين، وبما يصب في مصلحة شعبيهما.
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