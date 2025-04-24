وزيرة التنمية المستدامة تستقبل السفير السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

استقبلت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬السديري‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكّدت‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تنامٍ‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬خاصة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬السفير،‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬البلدين،‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬شعبيهما‭.‬