تتضمن جوائز فورية بقيمة 1000 دينار"الكل فائز" في منصة "خليجي بنك" الترويجية في سيتي سنتر البحرين

تتضمن جوائز فورية بقيمة 1000 دينار"الكل فائز" في منصة "خليجي بنك" الترويجية في سيتي سنتر البحرين
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، إطلاق منصة ترويجية متميزة في مجمع سيتي سنتر البحرين، خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل الجاري، وذلك لاطلاع العملاء والزوار الكرام على المزايا العديدة لحساب «الوافر» وبطاقات خليجي الائتمانية.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة استمراراً للحملات الترويجية التفاعلية المميزة التي يحرص «خليجي بنك» على إقامتها باستمرار لاطلاع الجمهور من العملاء والزوار الكرام على أحدث خدماته المصرفية المبتكرة، وتسليط الضوء على مزايا حساب «الوافر» وبطاقات البنك الائتمانية.
ويعد هذا الحدث فرصة رائعة للترويج لجوائز النسخة الحالية الجديدة من حساب «الوافر» لعام 2025م، والتي تعتبر النسخة الأكبر والأكثر تميزاً منذ انطلاق الحساب، حيث تتضمن جوائز نقدية ضخمة تتجاوز قيمتها الإجمالية 4 ملايين دولار أمريكي، وتشمل تقديم 11 جائزة كبرى لعملاء البنك، أعلاها جائزة بقيمة مليون دولار أمريكي، سيتم السحب عليها في شهر ديسمبر.
كما تعتبر المنصة الترويجية المرتقبة في مجمع سيتي سنتر البحرين فرصة مناسبة لاطلاع الزوار وتعريفهم بجوائز «أجيال الوافر»، والتي تم اطلاقها ضمن برنامج عام 2025م، وهي جوائز فريدة من نوعها يمنحها «خليجي بنك» لأول مرة هذا العام للمودعين الصغار من فئة الناشئة والشباب دون سن 21 عاماً، في بادرة مميزة لتشجيعهم على ثقافة الادخار وتحقيق الاستدامة المالية في سن مبكرة، فضلا عن منحهم الفرصة للفوز بجوائز نقدية قيمة ومجزية ضمن هذه الجائزة الحصرية والمميزة من خليجي بنك.
وسيتاح للزوار والعملاء الكرام خلال هذه الفعالية فرصة فتح حساب جديد أو زيادة ادخارهم في حساب «الوافر»، أو فتح حساب جديد لأبنائهم في «أجيال الوافر»، وهو ما يتيح للزوار الفرصة للحصول على جوائز نقدية فورية تصل إلى 1000 دينار بحريني، والعديد من الجوائز والهدايا القيمة الأخرى التي سيتم تقديمها للجميع على مدار أيام إقامة هذه الفعالية المتميزة، ليكون «الكل فائز» مع خليجي بنك، فتفضلوا بزيارة المنصة خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل الجاري، بمجمع سيتي سنتر البحرين.
وبهذه المناسبة، صرحت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة «نحن سعداء بأطلاق المنصة الترويجية الأولى لخليجي بنك هذا العام في مجمع سيتي سنتر البحرين، حيث تمثل هذه المنصة المتميزة فرصة طيبة لتعزيز التواصل المباشر مع العملاء والزوار الاعزاء والالتقاء بهم لتعريفهم واطلاعهم على المزايا الكثيرة والحصرية لحساب «الوافر» وبطاقات خليجي الائتمانية».
وأضافت «تؤكد هذه المنصة الترويجية التزامنا الدائم بتعزيز التواصل المباشر مع العملاء الكرام وحرصنا على تقديم أفضل الخدمات المتميزة والمبتكرة التي تعزز تجربتهم المصرفية وتدعم تحقيق طموحاتهم المالية، ونحن نتطلع لحضور عملاءنا الكرام والالتقاء بهم في هذه المنصة الترويجية لتقديم معلومات حصرية وتسليط الضوء على أحدث منتجاتنا وخدماتنا المصرفية».
وقالت «يسرنا من خلال هذه المنصة الترويجية المتميزة مواصلة إثراء التجربة المصرفية لعملائنا الكرام ومكافأتهم بجوائز نقدية مجزية وفورية، تصل إلى 1 , 000 دينار بحريني، والعديد من الجوائز والهدايا القيمة الأخرى المقدمة من خليجي بنك، ونأمل من خلال هذه المبادرة تشجيع الجميع على الادخار وترسيخ مبادئ الثقافة المالية في المجتمع البحريني، ومن هذا المنطلق نحث عملاءنا الحاليين والجدد على اغتنام الفرصة والإسراع بفتح حساب «الوافر» أو مضاعفة ادخارهم بالحساب بكل سرعة وسهولة عبر زيارة المنصة الترويجية في مجمع سيتي سنتر البحرين، مما يتيح لهم زيادة فرصهم بالفوز في السحوبات والجوائز الكبرى القيمة لهذا العام متمنين حظًا موفقاً وسعيداً للجميع».
ويعتبر «خليجي بنك» من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويسعى البنك لتحقيق تطلعات عملاءه من خلال نموذج مصرفي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة وفرصاً استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية الغراء للأفراد والشركات.
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