تتضمن جوائز فورية بقيمة 1000 دينار"الكل فائز" في منصة "خليجي بنك" الترويجية في سيتي سنتر البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬ترويجية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬لاطلاع‭ ‬العملاء‭ ‬والزوار‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬العديدة‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬وبطاقات‭ ‬خليجي‭ ‬الائتمانية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الجديدة‭ ‬استمراراً‭ ‬للحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬التفاعلية‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬يحرص‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬على‭ ‬إقامتها‭ ‬باستمرار‭ ‬لاطلاع‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬والزوار‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬خدماته‭ ‬المصرفية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬وبطاقات‭ ‬البنك‭ ‬الائتمانية‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للترويج‭ ‬لجوائز‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2025م،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬النسخة‭ ‬الأكبر‭ ‬والأكثر‭ ‬تميزاً‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الحساب،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ضخمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وتشمل‭ ‬تقديم‭ ‬11‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك،‭ ‬أعلاها‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭.‬

كما‭ ‬تعتبر‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬فرصة‭ ‬مناسبة‭ ‬لاطلاع‭ ‬الزوار‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بجوائز‭ ‬‮«‬أجيال‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬اطلاقها‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬عام‭ ‬2025م،‭ ‬وهي‭ ‬جوائز‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬يمنحها‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للمودعين‭ ‬الصغار‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬21‭ ‬عاماً،‭ ‬في‭ ‬بادرة‭ ‬مميزة‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬الادخار‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬منحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيمة‭ ‬ومجزية‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الحصرية‭ ‬والمميزة‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭.‬

وسيتاح‭ ‬للزوار‭ ‬والعملاء‭ ‬الكرام‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬ادخارهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد‭ ‬لأبنائهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬أجيال‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للزوار‭ ‬الفرصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬فورية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والهدايا‭ ‬القيمة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تقديمها‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أيام‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬المتميزة،‭ ‬ليكون‭ ‬‮«‬الكل‭ ‬فائز‮»‬‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬فتفضلوا‭ ‬بزيارة‭ ‬المنصة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬بمجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بأطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬الأولى‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬المتميزة‭ ‬فرصة‭ ‬طيبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬والزوار‭ ‬الاعزاء‭ ‬والالتقاء‭ ‬بهم‭ ‬لتعريفهم‭ ‬واطلاعهم‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬الكثيرة‭ ‬والحصرية‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬وبطاقات‭ ‬خليجي‭ ‬الائتمانية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المتميزة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬تجربتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬وتدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المالية،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬لحضور‭ ‬عملاءنا‭ ‬الكرام‭ ‬والالتقاء‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬لتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬حصرية‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬منتجاتنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬المصرفية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬يسرنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬المتميزة‭ ‬مواصلة‭ ‬إثراء‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬ومكافأتهم‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬مجزية‭ ‬وفورية،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والهدايا‭ ‬القيمة‭ ‬الأخرى‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬ونأمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تشجيع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬الادخار‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬نحث‭ ‬عملاءنا‭ ‬الحاليين‭ ‬والجدد‭ ‬على‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرصة‭ ‬والإسراع‭ ‬بفتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬أو‭ ‬مضاعفة‭ ‬ادخارهم‭ ‬بالحساب‭ ‬بكل‭ ‬سرعة‭ ‬وسهولة‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬زيادة‭ ‬فرصهم‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬والجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬القيمة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬متمنين‭ ‬حظًا‭ ‬موفقاً‭ ‬وسعيداً‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويسعى‭ ‬البنك‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬عملاءه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نموذج‭ ‬مصرفي‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وفرصاً‭ ‬استثمارية‭ ‬متوافقة‭ ‬والشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭.‬