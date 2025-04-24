  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تتضمن جوائز فورية بقيمة 1000 دينار"الكل فائز" في منصة "خليجي بنك" الترويجية في سيتي سنتر البحرين

تتضمن جوائز فورية بقيمة 1000 دينار"الكل فائز" في منصة "خليجي بنك" الترويجية في سيتي سنتر البحرين

2025-04-24 11:19:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬ترويجية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬لاطلاع‭ ‬العملاء‭ ‬والزوار‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬العديدة‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬وبطاقات‭ ‬خليجي‭ ‬الائتمانية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الجديدة‭ ‬استمراراً‭ ‬للحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬التفاعلية‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬يحرص‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬على‭ ‬إقامتها‭ ‬باستمرار‭ ‬لاطلاع‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬والزوار‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬خدماته‭ ‬المصرفية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬وبطاقات‭ ‬البنك‭ ‬الائتمانية‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للترويج‭ ‬لجوائز‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2025م،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬النسخة‭ ‬الأكبر‭ ‬والأكثر‭ ‬تميزاً‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الحساب،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ضخمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وتشمل‭ ‬تقديم‭ ‬11‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك،‭ ‬أعلاها‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭.‬

كما‭ ‬تعتبر‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬فرصة‭ ‬مناسبة‭ ‬لاطلاع‭ ‬الزوار‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بجوائز‭ ‬‮«‬أجيال‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬اطلاقها‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬عام‭ ‬2025م،‭ ‬وهي‭ ‬جوائز‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬يمنحها‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للمودعين‭ ‬الصغار‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬21‭ ‬عاماً،‭ ‬في‭ ‬بادرة‭ ‬مميزة‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬الادخار‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬منحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيمة‭ ‬ومجزية‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الحصرية‭ ‬والمميزة‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭.‬

وسيتاح‭ ‬للزوار‭ ‬والعملاء‭ ‬الكرام‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬ادخارهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد‭ ‬لأبنائهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬أجيال‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للزوار‭ ‬الفرصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬فورية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والهدايا‭ ‬القيمة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تقديمها‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أيام‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬المتميزة،‭ ‬ليكون‭ ‬‮«‬الكل‭ ‬فائز‮»‬‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬فتفضلوا‭ ‬بزيارة‭ ‬المنصة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬بمجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بأطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬الأولى‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬المتميزة‭ ‬فرصة‭ ‬طيبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬والزوار‭ ‬الاعزاء‭ ‬والالتقاء‭ ‬بهم‭ ‬لتعريفهم‭ ‬واطلاعهم‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬الكثيرة‭ ‬والحصرية‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬وبطاقات‭ ‬خليجي‭ ‬الائتمانية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المتميزة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬تجربتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬وتدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المالية،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬لحضور‭ ‬عملاءنا‭ ‬الكرام‭ ‬والالتقاء‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬لتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬حصرية‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬منتجاتنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬المصرفية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬يسرنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬المتميزة‭ ‬مواصلة‭ ‬إثراء‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬ومكافأتهم‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬مجزية‭ ‬وفورية،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والهدايا‭ ‬القيمة‭ ‬الأخرى‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬ونأمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تشجيع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬الادخار‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬نحث‭ ‬عملاءنا‭ ‬الحاليين‭ ‬والجدد‭ ‬على‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرصة‭ ‬والإسراع‭ ‬بفتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬أو‭ ‬مضاعفة‭ ‬ادخارهم‭ ‬بالحساب‭ ‬بكل‭ ‬سرعة‭ ‬وسهولة‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬المنصة‭ ‬الترويجية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬زيادة‭ ‬فرصهم‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬والجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬القيمة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬متمنين‭ ‬حظًا‭ ‬موفقاً‭ ‬وسعيداً‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويسعى‭ ‬البنك‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬عملاءه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نموذج‭ ‬مصرفي‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وفرصاً‭ ‬استثمارية‭ ‬متوافقة‭ ‬والشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭.‬

MENAFN24042025000055011008ID1109471308

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث